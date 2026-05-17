محمدرضا نوروزپور در این پیام، ضمن تبریک به «مجاهدان عرصه روابط عمومی»، آن ها را بخشی از زیرساخت امنیت روانی جامعه خواند؛ به باور وی امروز «روایت اول» صرفاً یک مزیت رسانهای نیست، بلکه بخشی از دفاع ملی و ضرورتی راهبردی در سپهر مقاومت است.
پیام نوروزپور به شرح زیر است:
«روز روابط عمومی را به همه تلاشگران این عرصه خطیر و اثرگذار تبریک میگویم؛ روز پاسداشت آنانی که در نقطه اتصال سازمانها، حاکمیت و افکار عمومی ایستادهاند و امروز، در میانه یکی از پیچیدهترین نبردهای ترکیبی عصر جدید، نقشی تعیینکننده در حفظ سرمایه اجتماعی، امنیت روانی و انسجام ملی برعهده دارند.
روابط عمومی امروز، از یک واحد اطلاعرسانی یا تشریفات سازمانی به بخشی از زیرساخت «امنیت شناختی» تبدیل شده است. در عصر جنگهای ترکیبی و نبردهای روایتمحور، آنچه افکار عمومی میبیند، میشنود و باور میکند، میتواند به اندازه میدان نظامی، در سرنوشت ملتها اثرگذار باشد.
در روزگار ثبات، روابط عمومی روایتگر دستاوردها و تبیینکننده سیاستهاست؛ اما در شرایط بحران، جنگ و فشارهای روانی گسترده، به سنگر نخست «اعتمادسازی»، «معناسازی اجتماعی»، «آرامسازی افکار عمومی» و «امیدآفرینی مسئولانه» تبدیل میشود. امروز روابط عمومیها در کنار وظایف ذاتی معمول خود، مدیریت هوشمندانه جریان ادراک، مقابله با آشفتگی اطلاعاتی و حفاظت از انسجام ذهنی جامعه را نیز بر عهده دارند.
در شرایطی که ایران عزیز ما با تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی با پیوست گسترده رسانهای و عملیات روانی سازمانیافته دشمن مواجه است، هر خلأ اطلاعرسانی و شناختی میتواند بهسرعت با روایتهای تحریفشده، اخبار جعلی و عملیات اثرگذاری روانی جایگزین شود. در چنین فضایی، «روایت اول» صرفاً یک مزیت رسانهای نیست، بلکه بخشی از دفاع ملی و ضرورتی راهبردی در سپهر مقاومت است.
تجربههای جهانی در مدیریت بحران نشان میدهد که افکار عمومی بیش از هر چیز، به «سرعت»، «صداقت» و «انسجام» در روایت رسمی واکنش نشان میدهد. روایت نخست، اگر مبتنی بر حقیقت، شفافیت، مسئولیتپذیری و فهم دقیق نگرانیهای مردم باشد، میتواند از گسترش شایعات، اضطراب اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی جلوگیری کند. اعتماد ملی سرمایهای تدریجی و شکننده است؛ سرمایهای که در شرایط سخت، مهمترین پشتوانه تابآوری کشورها محسوب میشود.
روابط عمومی حرفهای در شرایط بحران، باید در کنار حفظ منافع سازمانی خود، مدافع حقیقت، منافع عمومی، شأن مردم و آرامش روانی جامعه نیز باشد. برای حصول این هدف باید روابط عمومی پیش از آنکه سخن بگوید، بشنود؛ پیش از آنکه اقناع کند، واقعیت میدان را درک کند و پیش از آنکه روایت بسازد، صدای جامعه را بفهمد.
از دیگر مسئولیتهای مهم روابط عمومیها در شرایط کنونی، تقویت «وحدت ملی» و جلوگیری از شکافهای فرساینده اجتماعی است. در فضای پرتنش امروز، هر پیام مسئولانه، هر اطلاعرسانی دقیق و هر پرهیز آگاهانه از دوقطبیسازیهای مخرب، میتواند به تحکیم پیوندهای اجتماعی و افزایش تابآوری ملی کمک کند. روابط عمومیها باید روایتگر نقاط اتصال جامعه باشند، نه بازتولیدکننده شکافها و هیجانات فرسایشی.
امروز امنیت روانی جامعه، بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی است. دفاع از کشور تنها در مرزهای جغرافیایی معنا نمییابد؛ بلکه در حفاظت از امید اجتماعی، اعتماد عمومی، ثبات روانی جامعه و حفظ انسجام ذهنی ملت نیز متجلی میشود. روابط عمومیها در این میدان، سربازان خط مقدم امنیت روانی جامعهاند.
امید دارم فعالان عرصه روابط عمومی، با تکیه بر اخلاق حرفهای، دانش روز، سواد رسانهای، درک تحولات جنگ شناختی و تعهد ملی، همچنان پیشگام روایتگری مسئولانه، تقویت اعتماد عمومی و تحکیم وحدت ملی باشند.
این روز را به همه مجاهدان عرصه روابط عمومی تبریک میگویم و برای آنان در خدمت به ایران سرافراز، توفیق و سربلندی آرزو دارم.
