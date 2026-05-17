پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید به انتساب یک شعر به ایشان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهدنبال انتساب نادرست یک شعر به رهبر شهید انقلاب، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب در این باره اطلاعیهای به شرح زیر صادر کرد:
بسمه تعالی
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی شهید سیدعلی خامنهای قدسالله نفسهالزکیه، در پاسخ به پرسش برخی از اهالی قلم دربارهی صحت انتساب شعر و خاطرهی بازگوشده توسط یکی از علمای محترم، به اطلاع میرساند انتساب این شعر به امام شهید و نیز ماجرای سُرایش نقلشده از اساس صحت ندارد.
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب رضواناللهعلیه قدردان دقتنظر و حساسیت اهالی قلم و فرهنگ و عموم علاقهمندان آن قائد عظیمالشان در دقّت بر مطالب منتسب به آن امام مجاهد و شهدای خانوادهی ایشان میباشد.
نظر شما