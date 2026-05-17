۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

نیم تن شیشه و هروئین در اسلامشهر کشف شد

اسلامشهر- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۴۹۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین در شهرستان اسلامشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۴۹۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین در اسلامشهر خبر داد.

علیزاده در ادامه اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی مشترک پلیس مبارزه با موادمخدر غرب تهران و اسلامشهر، فعالیت یک قاچاقچی حرفهای در زمینه توزیع مواد مخدر در اسلامشهر شناسایی شد.

وی افزود: مأموران شب گذشته طی عملیاتی ضربتی و با هماهنگی قضائی، این قاچاقچی را در مخفیگاهش در شهرک «واوان» اسلامشهر دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در بازرسی از منزل متهم، ۳۲۹ کیلوگرم شیشه و ۱۶۲ کیلوگرم هروئین کشف و ۲ دستگاه خودروی پرشیا متعلق به وی توقیف شد.

علیزاده با اشاره به اینکه این محموله پیش از هرگونه توزیع در سطح شهرستان کشف شده است، گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6832795

