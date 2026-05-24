کشف ۱۲ تن آرد قاچاق در اسلامشهر / ۳ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام حسین مهرعلیان،صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۱۲ تن آرد خارج از شبکه توزیع در اسلامشهر خبر داد.

مهرعلیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری در محور اسلامشهر به سه دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و آن‌ها را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها، ۳۰۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع به وزن ۱۲ تن کشف و در این رابطه سه نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله خارج از شبکه توزیع را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.