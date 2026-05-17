۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

حمله تروریستی به مدرسه نیروهای ویژه ارتش نیجریه؛ ۱۷ نفر کشته شدند

سخنگوی پلیس نیجریه اعلام کرد که در حمله تروریستی به مدرسه نیروهای ویژه ارتش در ایالت یوبه، ۱۷ مامور پلیس کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آنتونی پلاسید، سخنگوی پلیس نیجریه در بیانیه‌ ای اعلام کرد: در حمله تروریستی به مدرسه نیروهای ویژه ارتش نیجریه در ایالت یوبه، ۱۷ پلیس کشته شدند.

این حمله در شهر بونی یادی این ایالت انجام شد.

سخنگوی پلیس نیجریه در این خصوص افزود: در این حمله تروریستی شمار زیادی نیز زخمی شدند. شماری از نیروهای ارتش نیجریه که برای دفع حمله تلاش می‌ کردند، جان خود را از دست داده‌ اند.

اولاتونجی ریلوان دیسو، رئیس پلیس نیجریه، نیروهای کشته‌شده را «مامورانی شجاع و میهن‌دوست» توصیف کرد که برای امنیت کشور فداکارانه خدمت می‌کردند.

وی ضمن تسلیت به خانواده قربانیان تاکید کرد فداکاری نیروهای امنیتی فراموش نخواهد شد.

گفتنی است که نیجریه مدعی است که سال‌هاست در مناطق مختلف با حملات گروه‌های مسلح تروریستی، بوکوحرام و شاخه غرب آفریقای داعش (ISWAP) مواجه است.

