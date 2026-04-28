  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

قتل عام ۲۹ نفر در نیجریه توسط داعش

عناصر گروهک تروریستی داعش در حمله به ایالت آداماوا در نیجریه، ۲۹ را نفر قتل عام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقامات نیجریه اعلام کردند که مردان مسلح در حمله‌ ای که چند ساعت طول کشید و منجر به تخریب اموال زیادی از مردم شد، دست کم ۲۹ نفر را در روستای گویاکو در ایالت آداماوا در این کشور کشتند.

احمدو عمرو فینتیری، فرماندار آداماوا، در پستی در شبکه‌ های اجتماعی هنگام بازدید از این منطقه گفت: دلم برای مردم گویاکو می‌سوزد. امروز، من روی زمینی ایستاده‌ام که برادران و خواهرانمان به طرز بی‌ رحمانه‌ای از ما گرفته شده‌اند. این عمل بزدلانه توهینی به انسانیت ماست و بدون مجازات نخواهد ماند.

مقام‌ های محلی و ساکنان منطقه مذکور می‌ گویند که تروریست های وابسته به داعش به یک زمین فوتبال که مردم در آن جمع شده بودند، یورش بردند و به صورت بی هدف تیراندازی کردند و بعد خانه‌ها، اماکن مذهبی و موتورسیکلت‌ ها را به آتش کشیدند.

گروهک تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      اینجور کارها درست نیست
    • IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      ( آمريكا اعلام كرد كه داعش رو اوباما سازماندهي كرد توسط سيا ) ولي تو جهان به اسم چهره اسلام ميشناسن..

