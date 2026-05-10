درگیری های خونین در آفریقا؛ ۱۲۰ نفر در کشورهای نیجریه و مالی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه رأی الیوم، خبرگزاری فرانسه به نقل از ارتش نیجریه اعلام کرد که شمار زیادی از عناصر «شاخه غرب آفریقای داعش» در تاریکی شب، حمله‌ای هماهنگ را به مقر تیپ ۲۷ در شهرک «بونی گاری» و یک ایست‌بازرسی در نزدیکی آن آغاز کردند.

بر اساس بیانیه رسمی ارتش، نیروهای دولتی با استفاده از قدرت آتش سنگین و مهارت‌های تاکتیکی موفق شدند این حمله را دفع کرده و دست‌کم ۵۰ تروریست را بکشند. همچنین مقادیر زیادی سلاح و مهمات از مهاجمان کشف و ضبط شد.

در حالی که ارتش رسماً کشته شدن تنها ۲ سرباز خود را تأیید کرده است، برخی منابع اطلاعاتی که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که ارتش آمار تلفات خود را پنهان‌ و آمار کشته‌های دشمن را بزرگ‌نمایی کرده است.

به گفته این منابع، ۶ آمبولانس حامل کشته‌ها و زخمی‌های ارتش به «مایدوگوری»، مرکز ایالت بورنو منتقل شده‌اند.

نیجریه از سال ۲۰۰۹ درگیر نبردی بی‌پایان با گروه «بوکوحرام» و شاخه آن یعنی «داعش غرب آفریقا» است.

این درگیری‌ها تاکنون منجر به کشته شدن بیش از ۴۰ هزار نفر و آوارگی حدود ۲ میلیون نفر شده و به کشورهای همسایه از جمله نیجر، کامرون و چاد نیز سرایت کرده است.

تحلیلگران معتقدند راهبرد ارتش نیجریه مبنی بر تجمیع نیروها در پایگاه‌های بزرگ از سال ۲۰۱۹، اگرچه امنیت پایگاه‌ها را بالا برده، اما آزادی عمل بیشتری به گروه‌های تروریستی در مناطق روستایی داده است.

۵۰ نفر در مرکز مالی کشته شدند

خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از منابع امنیتی و محلی کشور مالی گزارش دادند که در حملات مسلحانه جدید در مرکز این کشور، دست‌کم ۷۰ نفر کشته شدند.

تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این کشتار را برعهده نگرفته و مقامات امنیتی در حال بررسی بروز این قتل عام هستند.