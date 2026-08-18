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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

حمله افراد مسلح به ایالت پلاتو در نیجریه با ۳۰ کشته

حمله افراد مسلح به ایالت پلاتو در نیجریه با ۳۰ کشته

در حمله گروهی از افراد مسلح به ایالت پلاتو واقع در نیجریه،۳۰ تن کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه‌ های محلی امروز سه‌ شنبه گزارش دادند که پس از حمله شبانه گروهی از افراد مسلح به یک گروه در ایالت مرکزی پلاتو واقع در نیجریه، حدود ۳۰ نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

به گزارش روزنامه ونگارد چاپ این کشور، این حمله زمانی رخ داد که افراد مسلح تا بن دندان مسلح، به خانه‌های مردم در منطقه بینپر، یورش برده و به ساکنان آن حمله کردند.

دانیل موسی، شاهد عینی در این خصوص گفت: افراد مسلح درهای خانه‌های افرادی را که خواب بودند باز کردند و آنها را کشتند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که برخی از ساکنان پس از این حمله مفقود شده‌اند.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

کد مطلب 6920495

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