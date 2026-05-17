به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تحلیل شرایط کشور، بیان داشت: لازمه استفاده حداکثری از اقتدار بیرونی، انسجام و قدرت درونی است. امروز برای پر کردن شکاف‌ها، نیازمند فداییان آبرو هستیم، دلسوزانی که از اعتبار و سرمایه اجتماعی خود برای ترمیم زخم ها هزینه می کنند.

وی ویروس قطبی سازی و تقسیم مطلق مسئولان و افراد به حق و باطل را خیانت دانست و گفت: سوء ظن سازی موریانه سرمایه اجتماعی است. تخریب شخصیت به جای نقد عملکرد رویکرد غلطی است که برخی در پیش گرفته اند و در چنین شرایطی ما در نقد، نیازمند انصاف و رواداری هستیم.

نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود به کالایی شدن توجه در عصر دیجیتال اشاره کرد و گفت: دیده شدن به یک ارزش مبادله ای و سرمایه ای تبدیل شده است و در این میان، الگوریتم های شبکه های اجتماعی ذاتا به رادیکالیسم، هیجان و صداهای بلند پاداش می دهند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس راه حل این امر را افزایش سواد رسانه ای در مردم دانست و تصریح کرد: دنبال کردن افراد هوچی‌گر، همان سوخت این چرخه مخرب است و امنیت روانی واعتماد عمومی جامعه را به مسلخ می برد. بنابراین سواد رسانه ای جامعه باید افزایش پیدا کند.

وی، در بخش دیگری از سخنان خود به انقلابی گری و مولفه های آن پرداخت و گفت: انقلابی گری به معنای تولید سروصدا و زدن حرف های شاذ و بی قاعده نیست. طبق فرمایش رهبر شهید، انقلابی شدن مشکل نیست، انقلابی ماندن هنر است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، اضافه کرد: باید آرمان خواهی را با عقلانیت، ثبات قدم و مسئولیت پذیری در بیان و عمل گره بزنیم.

وی ادامه داد: حکمرانی عملیات چریکی نیست باید بپذیریم که اداره کشور یک پروژه کوتاه مدت یا واکنش هیچانی روزمره نیست. حکمرانی نگاه به افق آینده و معماری برای حداکثر سازی منافع ملی است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، در پایان تاکید کرد: امروز نیازمند رستاخیز شرافت اخلاقی و عقلانی در بستر انسجام اجتماعی جامعه هستیم.