به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی به مناسبت فرارسیدن روز روابط‌عمومی و ارتباطات پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

روابط‌عمومی در دنیای امروز، تنها یک واحد اطلاع‌رسانی صرف یا نگاشت وقایع و رویدادهای جاری نیست؛ بلکه روایتگر کوشش‌ها و تلاش‌هایی است که امید، تلاش و آگاهی را در جامعه، می‌پروراند.

روابط‌عمومی یا هنر هشتم، با داشتن چنین نگاهی در دنیای گسترده اطلاعات، اخبار و تغییرات لحظه‌ای، سرباز عرصه اطلاع‌رسانی صادقانه و پیونددهنده دولت‌ها و ملت‌ها از طریق ایجاد جریان مؤثر و دوسویه اطلاع‌رسانی و ارتباط خواهد بود.

امروز بیش از هر زمان دیگری نقش و جایگاه روابط‌عمومی‌ها در ایجاد وحدت ملی، برخورد با شایعه‌ها، ترسیم امید و خدمت در کنار انعکاس واقعی نواقص و خواسته‌های جامعه، اهمیت خود را نشان می‌دهد.

سرزمین بزرگ و سربلند ایران اسلامی، همواره بستر رویدادها و تحولات مهم بوده است. این مرزوبوم در گذر ایام، توطئه‌ها و دسیسه‌های فراوانی به خود دیده و امروز در شرایطی که دشمن نتوانسته است در صفوف متحد و منسجم ملت ایران عزیز رخنه کند؛ به القای ناامیدی و ناکارآمدی در جامعه پرداخته که این مسئله، اهتمام ویژه روابط‌عمومی‌ها به‌عنوان پل ارتباطی جامعه و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و... در مقابله با نقشه‌های جدید دشمن و انعکاس اقدامات صورت‌گرفته را ضروری می‌نماید.

بی‌شک در این میان، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای ارتباط جامعه و رسانه با ساختار سازمانی و مدیران به‌عنوان مهم‌ترین ارکان خدمت‌رسانی، نقش‌برجسته‌ای دارد که لازمه آن نیز در مرکزیت قراردادن روابط‌عمومی به‌عنوان پل ارتباطی دستگاه‌ها با جامعه هدف است.

مستلزم این امر نیز توجه ویژه مدیران به جایگاه و نقش روابط‌عمومی در جریان‌سازی مؤثر و امیدبخشی از طریق ارائه و انتشار اخبار و اقدامات صورت است.

بدین‌وسیله ضمن تبریک ۲۷ اردیبهشت روز روابط‌عمومی و ارتباطات از خدمات ارزنده و تلاش‌های شبانه‌روزی روابط‌عمومی‌های استان به‌ویژه در جریان جنگ‌ها و توطئه‌های اخیر دشمن؛ توفیق و سربلندی کلیه این تلاش‌گران این عرصه را از خداوند منان، خواستارم.