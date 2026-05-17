به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در ستاد آبیاری لرستان با اشاره به حساسیت اقلیمی استان و نیاز مبرم به مدیریت دقیق منابع آب، طرح‌های آبیاری تحت‌فشار را در خط مقدم توسعه کشاورزی پایدار دانست.

وی تأکید کرد: نباید اجازه داد تأخیر در تحویل تجهیزات یا چالش‌های فنی شبکه، بهره‌وری مناطق را به خطر بیندازد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین بر تعهد سازمان برای رساندن طرح‌های ازنا، رومشکان و خرم‌آباد به مرحله بهره‌برداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن با اجرای دقیق راهکارها تأکید کرد و افزود: این پروژه‌ها علاوه بر افزایش بهره‌وری آب، درآمد کشاورزان این مناطق را نیز تضمین خواهند کرد.