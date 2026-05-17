۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

برنامه‌های توسعه کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی آذربایجان شرقی بررسی شد

تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی، وضعیت تولید، تأمین نهاده‌ها، جوجه‌ریزی و برنامه‌های تقویت امنیت غذایی در استان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی روز یکشنبه در محل این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، آخرین وضعیت کشت محصولات اساسی در آذربایجان شرقی، روند اجرای کشت بهاره، تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین روند پایش و رصد آفات و بیماری‌های محصولات زراعی و باغی، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی، وضعیت تولید محصولات زراعی و باغی و برنامه‌های افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی استان از دیگر محورهای این دیدار بود.

در ادامه، وضعیت جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی، روند تولید و عرضه گوشت مرغ، وضعیت تولیدات دام و طیور، تأمین نهاده‌های دامی، ذخایر راهبردی و چگونگی تأمین کالاهای اساسی بررسی شد.

توسعه گلخانه‌ها، حمایت از مکانیزاسیون کشاورزی و نوسازی ماشین‌آلات، گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، ساماندهی الگوی کشت، حمایت از بهره‌برداران، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تقویت برنامه‌های دانش‌بنیان نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، بر ضرورت استمرار پایش مزارع و باغات، مدیریت به‌موقع آفات و بیماری‌ها، استفاده بهینه از منابع آب، توسعه کشت محصولات راهبردی و تقویت تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی تأکید کرد.

نوری قزلجه همچنین افزایش بهره‌وری، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، توسعه صنایع وابسته و تقویت هماهنگی مجموعه جهاد کشاورزی استان را از الزامات ارتقای تولید و تأمین امنیت غذایی عنوان کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی افزود: لازم است برنامه‌ریزی لازم برای واردات کالاهای اساسی از مبادی شمال‌غرب کشور انجام شود و از ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس برای تسهیل تأمین و جابه‌جایی این کالاها به شکل مؤثر استفاده شود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر و دقیق بر بازار کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: مدیریت بازار باید با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده محصولات و حمایت از تولیدکنندگان انجام شود تا ضمن حفظ تعادل بازار، زمینه تداوم تولید و پایداری عرضه محصولات در کشور فراهم شود.

