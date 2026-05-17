به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی روز یکشنبه در محل این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست، آخرین وضعیت کشت محصولات اساسی در آذربایجان شرقی، روند اجرای کشت بهاره، تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی، مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و توسعه سامانههای نوین آبیاری مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین روند پایش و رصد آفات و بیماریهای محصولات زراعی و باغی، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی، وضعیت تولید محصولات زراعی و باغی و برنامههای افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی استان از دیگر محورهای این دیدار بود.
در ادامه، وضعیت جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی، روند تولید و عرضه گوشت مرغ، وضعیت تولیدات دام و طیور، تأمین نهادههای دامی، ذخایر راهبردی و چگونگی تأمین کالاهای اساسی بررسی شد.
توسعه گلخانهها، حمایت از مکانیزاسیون کشاورزی و نوسازی ماشینآلات، گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، ساماندهی الگوی کشت، حمایت از بهرهبرداران، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تقویت برنامههای دانشبنیان نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، بر ضرورت استمرار پایش مزارع و باغات، مدیریت بهموقع آفات و بیماریها، استفاده بهینه از منابع آب، توسعه کشت محصولات راهبردی و تقویت تولید در بخشهای مختلف کشاورزی تأکید کرد.
نوری قزلجه همچنین افزایش بهرهوری، حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، توسعه صنایع وابسته و تقویت هماهنگی مجموعه جهاد کشاورزی استان را از الزامات ارتقای تولید و تأمین امنیت غذایی عنوان کرد.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی افزود: لازم است برنامهریزی لازم برای واردات کالاهای اساسی از مبادی شمالغرب کشور انجام شود و از ظرفیتهای منطقه آزاد ارس برای تسهیل تأمین و جابهجایی این کالاها به شکل مؤثر استفاده شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر و دقیق بر بازار کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: مدیریت بازار باید با در نظر گرفتن قیمت تمامشده محصولات و حمایت از تولیدکنندگان انجام شود تا ضمن حفظ تعادل بازار، زمینه تداوم تولید و پایداری عرضه محصولات در کشور فراهم شود.
