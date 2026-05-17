شاهین فر: ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان زنجان در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهینفر عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و تبریک این مناسبت، بر اهمیت اجرای قانون جهش تولید مسکن و قوانین حمایت از خانواده و جوانی تأکید کرد و با بیان اینکه این قوانین در سال ۱۴۰۰ تصویب و در دوره رئیسجمهور شهید ابلاغ شده است، اظهار داشت: حدود ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان در حال اجراست که نزدیک به ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد آن در شهر زنجان قرار دارد. تاکنون حدود ۱۳ هزار واحد تکمیل شده یا به مرحله تخصیص رسیده و بخش قابل توجهی از پروژهها نیز مراحل دریافت تسهیلات بانکی را طی کردهاند.
ساخت ۲۶ مدرسه توسط اداره کل راه و شهرسازی در شهرک های اقماری
شاهینفر با تأکید بر اینکه در طراحی تمامی سایتهای مسکونی، تأمین سرانههای خدماتی و زیرساختی همزمان با احداث واحدها مدنظر قرار گرفته است، گفت: کاربریهایی از جمله مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی، فضای سبز، زمینهای ورزشی، مراکز درمانی، خدمات شهری، انتظامی و تأسیسات پشتیبان در نقشههای تفصیلی پیشبینی شده است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی علاوه بر تأمین زمین مورد نیاز مدارس، ۵۰ درصد هزینه ساخت را نیز برعهده دارد. در سایت کوی زنگان دو مدرسه احداث شده که یکی وارد چرخه آموزشی شده و دیگری در مراحل پایانی است. در کوی زیتون نیز چهار مدرسه کلنگزنی و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده میان استانداری، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نوسازی مدارس، در مجموع ۵۷ مدرسه برای استان پیشبینی شده که تأمین اعتبار ساخت ۲۶ مدرسه از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام میشود. برای سال جاری نیز احداث ۱۴ مدرسه ۱۲ کلاسه با اعتباری حدود ۲۷۰ میلیارد تومان برنامهریزی شده است.
شاهین فر از آغاز عملیات احداث مسجد در کوی زنگان و اجرای دو مسجد در کوی زیتون خبر داد و گفت: در برخی پروژهها کل هزینه ساخت از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن تأمین میشود. همچنین توافق لازم برای احداث شش کلانتری در نقاط مختلف استان انجام شده و وزارت راه و شهرسازی ۴۰ درصد هزینه ساخت آنها را پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: زمین مورد نیاز برای ایستگاههای آتشنشانی، مراکز خدمات شهری و تأسیسات عمومی در تمامی سایتهای بزرگ پیشبینی شده و شهرداریها نیز از محل درآمدهای ناشی از صدور پروانههای ساختمانی نسبت به ایجاد زیرساختها اقدام میکنند.
شاهینفر با اشاره به تخصیص منابع جدید در قالب اجرای ماده ۵۴ قانون جهش تولید مسکن گفت: سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژههای استان اختصاص یافت و برای سال جاری نیز حدود هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
وی از مصوبات سفر رئیسجمهور به استان یاد کرد و افزود: در حوزه حملونقل نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای جادهای، ریلی و فرودگاهی پیشبینی شده که یکسوم آن از محل مولدسازی داراییهای استان و دو سوم از منابع ملی تأمین میشود.
هشدار درباره خرید و فروش غیرقانونی فیش زمین
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به افزایش تبلیغات فروش فیش زمین در خارج از محدوده شهری، گفت: این معاملات فاقد وجاهت قانونی است و امکان ثبت رسمی، انتقال مالکیت یا صدور سند برای آنها وجود ندارد. زمینهای خارج از محدوده شهر عمدتاً کاربری کشاورزی دارند و هیچگونه الحاق قانونی یا طرح مصوب شهری برای آنها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: تفکیک زمینهای کشاورزی بدون مجوز قانونی تخلف محسوب میشود و میتواند پیگرد کیفری داشته باشد. دفاتر اسناد رسمی نیز امکان تنظیم سند برای این معاملات را ندارند و خریداران با ریسک جدی از دست رفتن سرمایه مواجه خواهند شد.
شاهینفر از تشکیل کارگروه ساماندهی بازار زمین و مسکن در استان خبر داد و گفت: این کارگروه با حضور تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای نظارتی فعال شده و با مشاوران املاک یا افرادی که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی زمین و امتیاز مسکن حمایتی کنند، برخورد قانونی میشود.
وی از شهروندان خواست صرفاً از مسیرهای قانونی اقدام به خرید زمین و مسکن کرده و هرگونه مورد مشکوک را به دستگاههای مسئول گزارش دهند.
