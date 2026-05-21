کلنگ زنی ابرپروژه امداد و نجات غرب کشور در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم کلنگزنی بزرگترین پایگاه لجستیک و پشتیبانی امداد و نجات غرب کشور با حضور پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و حمید ملانوری شمسی استاندار همدان برگزار شد.
در این مراسم، ابرپروژه پایگاه لجستیک و پشتیبانی امداد و نجات غرب کشور در زمینی به وسعت ۱۵ هکتار به طور رسمی کلنگزنی شد.
این پایگاه استراتژیک با هدف ارتقای توان امدادی و مدیریت بحران در منطقه غرب کشور ساخته میشود و با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، امکان پشتیبانی سریع و مؤثر از عملیات امداد و نجات در ۹ استان کشور را فراهم خواهد کرد.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این مرکز با قابلیت مدیریت همزمان چند بحران، نقش مهمی در افزایش آمادگی عملیاتی و تقویت زیرساختهای امدادرسانی در منطقه ایفا خواهد کرد.
گفتنی است تفاهمنامه احداث این پایگاه دهم دیماه سال گذشته میان رئیس جمعیت هلال احمر کشور و استاندار همدان به امضا رسیده بود.
نظر شما