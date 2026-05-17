۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

دانش‌فر: تجربه‌های خلاقانه مدارس استان بوشهر باید ثبت و منتشر شود

بوشهر- مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: تجربه‌های خلاقانه مدارس استان باید ثبت و منتشر تا امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در سطح استان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر یکشنبه در نشست ستاد پروژه مهر استان بوشهر، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلاقانه مدارس برای آغاز پرنشاط سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: پروژه مهر زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر آماده‌سازی فضاهای آموزشی، به ایجاد امید، نشاط و انگیزه در میان دانش‌آموزان نیز توجه شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار کرد: مدارس استان دارای ظرفیت‌ها و تجربه‌های ارزشمندی در حوزه نوآوری، مشارکت مردمی و فعالیت‌های فرهنگی هستند که باید شناسایی، تقویت و به الگویی برای سایر مدارس تبدیل شوند.

وی افزود: جشنواره «مدرسه خلاق مهر» فرصتی مناسب برای معرفی ایده‌های نو، تجربه‌های موفق و اقدامات اثرگذار مدارس در آستانه بازگشایی سال تحصیلی است و می‌تواند فضای رقابت سازنده و انگیزه‌بخشی در بین مدارس استان ایجاد کند.

دانش‌فر با اشاره به اهمیت مشارکت جمعی در اجرای پروژه مهر تصریح کرد: هر اندازه مدارس بتوانند از ظرفیت فرهنگیان، اولیا، دانش‌آموزان، خیرین و گروه‌های مردمی استفاده کنند، کیفیت فعالیت‌های پروژه مهر ارتقا خواهد یافت و آغاز سال تحصیلی با شور و نشاط بیشتری همراه خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدرسه‌ای پویا، خلاق، امیدآفرین و دانش‌آموزمحور هستیم و برنامه‌هایی از این دست می‌تواند زمینه تقویت روحیه نوآوری و مسئولیت‌پذیری را در مدارس فراهم کند.

وی با تقدیر از گروه تحقیق و پژوهش و دبیرخانه قرارگاه عدالت آموزشی و پرورشی استان برای طراحی و اجرای این جشنواره، اظهار کرد: نگاه پژوهش‌محور و ایده‌پردازانه در حوزه تعلیم و تربیت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید از ظرفیت فکر، خلاقیت و تجربه‌های میدانی مدارس در تصمیم‌سازی‌ها استفاده شود.

دانش‌فر همچنین بر مستندسازی تجربه‌های موفق مدارس تأکید کرد و گفت: تجربه‌های خلاقانه مدارس استان باید ثبت و منتشر شود تا امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در سطح استان فراهم شود.

در پایان این نشست، پوستر رسمی «نخستین جشنواره استانی مدرسه خلاق مهر» با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر و اعضای شورای معاونین رونمایی شد.

