به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر عصر یکشنبه در نشست ستاد پروژه مهر استان بوشهر، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای خلاقانه مدارس برای آغاز پرنشاط سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: پروژه مهر زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر آمادهسازی فضاهای آموزشی، به ایجاد امید، نشاط و انگیزه در میان دانشآموزان نیز توجه شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار کرد: مدارس استان دارای ظرفیتها و تجربههای ارزشمندی در حوزه نوآوری، مشارکت مردمی و فعالیتهای فرهنگی هستند که باید شناسایی، تقویت و به الگویی برای سایر مدارس تبدیل شوند.
وی افزود: جشنواره «مدرسه خلاق مهر» فرصتی مناسب برای معرفی ایدههای نو، تجربههای موفق و اقدامات اثرگذار مدارس در آستانه بازگشایی سال تحصیلی است و میتواند فضای رقابت سازنده و انگیزهبخشی در بین مدارس استان ایجاد کند.
دانشفر با اشاره به اهمیت مشارکت جمعی در اجرای پروژه مهر تصریح کرد: هر اندازه مدارس بتوانند از ظرفیت فرهنگیان، اولیا، دانشآموزان، خیرین و گروههای مردمی استفاده کنند، کیفیت فعالیتهای پروژه مهر ارتقا خواهد یافت و آغاز سال تحصیلی با شور و نشاط بیشتری همراه خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدرسهای پویا، خلاق، امیدآفرین و دانشآموزمحور هستیم و برنامههایی از این دست میتواند زمینه تقویت روحیه نوآوری و مسئولیتپذیری را در مدارس فراهم کند.
وی با تقدیر از گروه تحقیق و پژوهش و دبیرخانه قرارگاه عدالت آموزشی و پرورشی استان برای طراحی و اجرای این جشنواره، اظهار کرد: نگاه پژوهشمحور و ایدهپردازانه در حوزه تعلیم و تربیت، ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید از ظرفیت فکر، خلاقیت و تجربههای میدانی مدارس در تصمیمسازیها استفاده شود.
دانشفر همچنین بر مستندسازی تجربههای موفق مدارس تأکید کرد و گفت: تجربههای خلاقانه مدارس استان باید ثبت و منتشر شود تا امکان بهرهبرداری از این ظرفیتها در سطح استان فراهم شود.
در پایان این نشست، پوستر رسمی «نخستین جشنواره استانی مدرسه خلاق مهر» با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر و اعضای شورای معاونین رونمایی شد.
