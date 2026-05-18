به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی عصر دوشنبه در نشست ستاد پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، با تشریح اهداف برگزاری این جشنواره اظهار کرد: پروژه مهر یکی از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش برای آغاز مطلوب سال تحصیلی است و ضروری است در کنار اقدامات اجرایی، به ابعاد فرهنگی، تربیتی، نشاطآفرینی و خلاقیت نیز توجه ویژه شود.
رئیس گروه تحقیق و پژوهش و دبیر قرارگاه عدالت آموزشی و پرورشی استان بوشهر افزود: جشنواره «مدرسه خلاق مهر» با شعار «هر مدرسه؛ یک ایده نو برای شروعی امیدبخش» با هدف شناسایی ظرفیتهای نوآورانه مدارس، تقویت روحیه مشارکت، ایجاد فضای بانشاط در مدارس و مستندسازی تجربههای موفق در سطح استان طراحی شده است.
شعرانی با بیان اینکه این جشنواره تلاش دارد پروژه مهر را از یک فرآیند صرفاً اجرایی به حرکتی فرهنگی، مشارکتی و تحولآفرین تبدیل کند، تصریح کرد: در این جشنواره، مدارس میتوانند فعالیتها و ایدههای خلاقانه خود را در محورهای مختلف ارائه کنند تا زمینه تبادل تجربیات موفق میان مدارس و مناطق آموزشی فراهم شود.
رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، محورهای جشنواره را شامل «مدرسه خلاق در استقبال از مهر»، «ایده طلایی پروژه مهر»، «روایت مهر»، «شادابسازی و نشاطآفرینی» و «مشارکت مردمی و فعالیتهای جهادی» عنوان کرد و گفت: این جشنواره بستری مناسب برای نقشآفرینی مدیران مدارس، فرهنگیان، دانشآموزان، اولیا، انجمنهای مدرسه و خیرین در آغاز سال تحصیلی خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم جشنواره، ایجاد بانک ایدههای خلاق پروژه مهر در سطح استان است تا تجربههای موفق و کمهزینه مدارس شناسایی، مستندسازی و به سایر مدارس منتقل شود.
تقویت نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در مدارس
شعرانی همچنین به بخش «روایت مهر» اشاره کرد و افزود: مدارس و فرهنگیان میتوانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، عکس، کلیپ، مستند کوتاه، روایتهای فرهنگی و دلنوشته ارسال کنند که آثار برتر پس از داوری تخصصی معرفی و تقدیر خواهند شد.
دبیر قرارگاه عدالت آموزشی و پرورشی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در مدارس خاطرنشان کرد: تلاش داریم از طریق این جشنواره، فضای مدرسه به محیطی پویا، دانشآموزمحور، بانشاط و امیدبخش برای آغاز سال تحصیلی تبدیل شود.
وی از تعیین مهلت ارسال آثار تا ۲۰ شهریورماه خبر داد و گفت: مدارس و فرهنگیان استان میتوانند آثار و مستندات خود را از طریق پیامرسانهای شاد و بله ارسال کنند.
غلامرضا دانش فر مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز بر ضرورت حمایت از ایدههای خلاقانه و مشارکتمحور در مدارس تأکید کرد و برگزاری این جشنواره را اقدامی مؤثر در تقویت رویکردهای نوآورانه در پروژه مهر دانست.
در پایان، پوستر رسمی «نخستین جشنواره استانی مدرسه خلاق مهر» با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر و اعضای شورای معاونین رونمایی شد.
