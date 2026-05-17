به گزارش خبرگزاری مهر، رسول معروفی‌آذر روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: دانشگاه مراغه ظرفیت علمی بزرگی برای شهرستان است و نباید با سایر ادارات مقایسه شود، بلکه باید به عنوان موتور محرک توسعه شهری نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت دانشگاه در ایجاد محیطی پویا و بدون حاشیه برای دانشگاهیان افزود: تلاش ما بر هدفمند کردن فعالیت‌ها و پرهیز از شعارزدگی است تا دانشگاه بتواند تأثیر ملموس‌تری در روند توسعه شهر داشته باشد.

رئیس دانشگاه مراغه از پیگیری برای ارتقای مرکز رشد این دانشگاه به پردیس علم و فناوری خبر داد و گفت: این موضوع در دیدار با معاون وزیر علوم نیز مطرح شده و در حال پیگیری است.

وی همچنین احداث نیروگاه خورشیدی در اراضی دانشگاه را از پروژه‌های مهم دانست و افزود: این طرح در مراحل پایانی قرار دارد.

معروفی‌آذر با اشاره به چالش‌های حوزه خوابگاه‌های دانشجویی گفت: پروژه خوابگاه متأهلی دانشگاه با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در مردادماه امسال افتتاح شود.

وی آغاز عملیات اجرایی سردر اصلی دانشگاه پس از سال‌ها بلاتکلیفی، نصب کف‌پوش سالن ورزشی، احداث ساختمان کلاسی چهارگانه برای رفع کمبود فضای آموزشی و خرید و نصب ژنراتور برای رفع مشکل قطعی برق در برخی دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها را از دیگر اقدامات عمرانی این دانشگاه عنوان کرد.

رئیس دانشگاه مراغه در ادامه به دستاوردهای نرم‌افزاری دانشگاه اشاره کرد و گفت: پس از سال‌ها وقفه، شعبه جهاد دانشگاهی و دفاتر خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا در داخل دانشگاه راه‌اندازی شده است تا ارتباط دانشگاه با جامعه و رسانه‌ها تقویت شود.

وی از پیگیری برای تأسیس شعبه بنیاد ملی نخبگان در مراغه خبر داد و افزود: چند رشته جدید در حوزه‌هایی مانند تربیت بدنی و کشاورزی از جمله ماشین‌آلات صنایع غذایی نیز به تصویب رسیده است.

معروفی‌آذر همچنین بر لزوم هم‌افزایی علمی و پژوهشی با سایر مراکز آموزش عالی شهرستان از جمله دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود شفافیت مالی را خط قرمز مدیریت دانشگاه دانست و گفت: هزینه‌کرد بودجه‌های عمومی باید با شفافیت کامل انجام شود و مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان و مجموعه‌های همکار نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه مراغه در پایان با تأکید بر اینکه دانشگاه متعلق به همه دلسوزان شهر است، بر استفاده از ظرفیت هنرمندان در برنامه‌های فرهنگی و همچنین بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادهای رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف دانشگاه تأکید کرد.