اورژانس مراغه صاحب ساختمان جدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی چنگیزی روز چهارشنبه در آئین افتتاح ساختمان جدید اورژانس مراغه اظهار کرد: تعداد پایگاه‌های اورژانس این شهرستان که در ابتدای فعالیت تنها ۲ پایگاه بود، اکنون به ۷ پایگاه رسیده است و برای تکمیل پوشش امدادی منطقه، راه‌اندازی سه پایگاه دیگر نیز ضروری است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۴ تعداد پایگاه‌های فعال اورژانس مراغه سه مرکز بود اما طی سال‌های اخیر با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش امکانات، این تعداد رشد قابل توجهی داشته است.

رئیس اورژانس مراغه با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال گذشته گفت: اورژانس مراغه طی این مدت به حدود ۴۵ هزار تماس مردمی پاسخ داده که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۸۰۰ مأموریت آمبولانسی انجام و نزدیک به ۶ هزار مورد نیز مشاوره تلفنی ارائه شده است.

چنگیزی ادامه داد: بخشی از تماس‌های ثبت شده مربوط به یک بیمار و شامل چند تماس جداگانه است و به همین دلیل تعداد تماس‌ها از آمار مأموریت‌های عملیاتی بیشتر است.

وی درباره میانگین زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه بیان کرد: میانگین حضور آمبولانس در داخل شهر حدود هفت دقیقه و ۴۰ ثانیه و در مناطق خارج شهری به دلیل مسافت و شرایط جاده‌ای حدود ۱۹ دقیقه است.

رئیس اورژانس مراغه همچنین به فعالیت امداد هوایی اشاره کرد و گفت: این خدمت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارائه می‌شود و سالانه به طور میانگین بین پنج تا ۶ مأموریت اعزام هوایی در مراغه انجام می‌شود.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی کمک‌های اولیه و خدمات امدادی برای کارکنان ادارات و دستگاه‌های مختلف شهرستان خبر داد و افزود: آموزش همگانی و ارتقای آمادگی شهروندان در مواقع بحرانی از برنامه‌های مستمر اورژانس است.

چنگیزی با اشاره به احداث ساختمان جدید اورژانس مراغه خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه حدود ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز با حمایت مسئولان استانی و دانشگاه علوم پزشکی تأمین شده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای اورژانس و همکاری دستگاه‌های مختلف اظهار امیدواری کرد که شرایط رفاهی، امکانات و مزایای کارکنان این حوزه نیز بیش از گذشته ارتقا یابد.

در ادامه این مراسم، رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز با تأکید بر نقش کادر درمان در ارتقای خدمات سلامت گفت: ارزش واقعی مراکز درمانی و امدادی به ایثار، تعهد و فداکاری نیروهای انسانی آن وابسته است.

میرموسی میری‌نژاد افزود: افتتاح این مجموعه درمانی گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های سلامت منطقه محسوب می‌شود اما آنچه به این مجموعه معنا می‌بخشد، خدمت صادقانه و مسئولانه کادر درمان به مردم است.

وی با گرامیداشت یاد شهدا و جان‌باختگان حوادث اظهار کرد: روحیه ایثار و مقاومت در جامعه ایران ریشه‌دار است و ملت ایران با وجود دشواری‌ها همچنان استوار و مقتدر ایستاده‌اند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه همچنین از حمایت مسئولان حوزه سلامت و مدیران محلی در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه قدردانی کرد و گفت: توسعه خدمات درمانی و ارتقای امکانات سلامت از اولویت‌های اصلی حوزه بهداشت و درمان مراغه به شمار می‌رود.

ساختمان جدید اورژانس مراغه با هدف افزایش ظرفیت پاسخگویی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود مدیریت شرایط بحرانی به بهره‌برداری رسیده است.