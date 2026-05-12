به گزارش خبرگزاری مهر، در ویرایش ۲۰۲۶ نظام رتبه‌بندی تایمز، دانشگاه مراغه در میان ۹۱ دانشگاه ایرانی حاضر در این ارزیابی، رتبه ۴۰ کشور را کسب کرده است؛ این در حالی است که دانشگاه مراغه در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۵، در بین ۸۱ مؤسسه ایرانی حاضر، رتبه ۴۷ ملی را به خود اختصاص داده بود که نشان‌دهنده بهبود جایگاه این دانشگاه در سطح کشور طی یک سال اخیر است.

همچنین دانشگاه مراغه در رتبه‌بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۶ در بازه ۴۰۱ تا ۵۰۰ دانشگاه‌های آسیا قرار گرفته است. این ارتقای جایگاه در شرایطی حاصل شده است که رقابت دانشگاه‌های ایرانی برای حضور و تثبیت موقعیت در نظام‌های معتبر بین‌المللی رتبه‌بندی روندی فزاینده داشته است.

بررسی شاخص‌های منتشرشده از سوی مؤسسه تایمز نشان می‌دهد دانشگاه مراغه در مؤلفه‌هایی همچون کیفیت پژوهش، محیط آموزشی، میزان استنادهای علمی و شاخص چشم‌انداز بین‌المللی، روندی رو به رشد را تجربه کرده است.

توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی و تقویت فعالیت‌های پژوهشی از جمله عوامل اثرگذار در ارتقای جایگاه این دانشگاه عنوان شده است.

نظام رتبه‌بندی Times Higher Education یکی از معتبرترین نظام‌های ارزیابی دانشگاهی در جهان به شمار می‌رود که عملکرد دانشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، استنادات علمی، درآمد صنعتی و چشم‌انداز بین‌المللی مورد سنجش قرار می‌دهد.