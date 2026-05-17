به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرزاده شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با درود به پیامبر اکرم (ص)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب اظهار کرد: شهدا با ایثار و شجاعت خود معنای واقعی رهبری، مسئولیت‌پذیری و دفاع از مردم را به جامعه نشان دادند.

وی همچنین برای رهبر معظم انقلاب اسلامی آرزوی سلامتی و توفیق کرد و افزود: همه کسانی که برای امنیت، آرامش، صلح، کرامت انسانی و سعادت جامعه تلاش می‌کنند، در مسیر ارزش‌های دینی و انسانی حرکت دارند.

این استاد دانشگاه کردستان با اشاره به هجمه‌های رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دشمنان طی دهه‌های گذشته تلاش کرده‌اند دستاوردها و ظرفیت‌های کشور را به شکل منفی و وارونه معرفی کنند تا مردم نسبت به سرمایه‌ها و توانمندی‌های خود دچار تردید شوند.

وی با تأکید بر اهمیت شناخت معارف دینی و قرآنی ادامه داد: قرآن کریم همواره انسان را به تفکر، امید و نگاه عمیق به مسائل دعوت می‌کند و چه‌بسا بسیاری از سختی‌ها و اتفاقاتی که در ظاهر ناخوشایند به نظر می‌رسند، در بطن خود خیر و برکت فراوان داشته باشند.

قادرزاده با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «جهاد تبیین» خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روشنگری و بیان واقعیت‌ها هستیم و دانشگاهیان، نخبگان و اصحاب رسانه در این مسیر مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان در سال ۱۳۸۸ را نمونه‌ای از وحدت‌آفرینی و نگاه آینده‌نگرانه دانست و تصریح کرد: آن سفر پیام امنیت، همبستگی و توجه به ظرفیت‌های مردم کردستان را برای کشور و حتی جهان مخابره کرد.

این استاد دانشگاه کردستان با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال ضربه زدن به سرمایه‌های انسانی ایران بوده‌اند، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن، ایجاد ناامیدی و اختلاف میان اقوام و مذاهب است اما مردم ایران با تکیه بر مشترکات دینی و ملی خود این توطئه‌ها را خنثی کرده‌اند.

وی افزود: وحدت اقوام و مذاهب به معنای حذف تفاوت‌ها نیست بلکه تکیه بر مشترکات و تمسک به ارزش‌های الهی است که می‌تواند جامعه را به سمت پیشرفت و ثبات پایدار هدایت کند.

قادرزاده همچنین با اشاره به جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی اظهار کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران قدرت و تأثیرگذاری نداشت، دشمنان این‌گونه برای مقابله با آن تلاش نمی‌کردند.

وی در پایان با دعوت جوانان به امید، آگاهی و آینده‌نگری تأکید کرد: نسل جوان باید با شجاعت، واقعیت‌ها را برای جامعه تبیین کرده و در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کند.