درمان رایگان مجروحان جنگ رمضان در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمودوند صبح امروز دوشنبه در نشست با رسانهها در سخنانی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیشترین تراز پزشکان متخصص و فوقتخصص را در سطح کشور دارد، اظهار داشت: البته محرومیت انباشته شدهای در این حوزه داریم.
۱۰۰ درصد مجروحان جنگ رمضان در لرستان مداوا شدند
وی با بیان اینکه وضعیت بودجه و اعتبارات دانشگاهی به دو عامل بسیار مهم بستگی دارد، یکی اینکه تیپ دانشگاه چگونه باشد و دیگری ضریب محرومیت منطقه است، عنوان کرد: بیمارانی که در جنگ ۱۲ روزه و رمضان در لرستان مجروح شدند، بهصورت ۱۰۰ درصدی در داخل استان مورد مداوا قرار گرفتند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: ما حتی یک مورد اعزام به خارج از استان نداشتیم.
۲۵۰ میلیارد برای درمان مجروحان جنگ رمضان هزینه شد
محمودوند با بیان اینکه در این ایام در زمینه انجام عملهای تخصصی نیز از چهارتا پنج استان مجاور، بیمار به مراکز درمانی لرستان برای درمان اعزام شدند، گفت: این زیرساخت در دانشگاه علوم پزشکی لرستان فراهم شده و ۱۰۰ درصد عملهای جراحی نیز بهصورت رایگان انجام شدند.
وی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی لرستان بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی خود برای مجروحان جنگی هزینه کرده است.
فعالیت بیش از ۳۰۰ عضو هیئتعلمی در علوم پزشکی لرستان
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعداد نیروی متخصص و فوق متخصصی که در استان تزریق شده در برخی موارد حدود ۱۸۰ درصد افزایشیافته است، افزود: برای اولینبار در کشور، در بروجرد ۱۰۰ درصد بیمارستانهای بروجرد را آموزشی کردیم و دیگر توانایی تربیت دانشجویان پزشکی را دارند.
محمودوند، افزود: منتظر زیرساختهای فیزیکی دراینرابطه هستیم.
وی با بیان اینکه تعداد هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که در برخی از رشتهها این عدد صفر بود، گفت: در مجموع بیش از ۳۰۰ عضو هیئتعلمی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان داریم.
