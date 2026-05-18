سال گذشته چند نفر هدیه ازدواج تأمین اجتماعی را گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تامین اجتماعی به بیمهشدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج میکنند و دارای شرایط قانونی لازم میباشند، مبلغی به عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت میکند. در صورتیکه طرفین عقد ازدواج ( زن و مرد ) واجد شرایط باشند کمک هزینه ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
بر همین اساس، سال گذشته ۹۵ هزار و ۶۶۳ بیمه شده واجد شرایط، هدیه ازدواج سازمان تأمین اجتماعی را دریافت کردند.
مجموع رقم پرداختی هدیه ازدواج تامین اجتماعی در سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج
- بیمهشده بایدظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل ۷۲۰ روز سابقه کار و پرداخت حقبیمه داشته باشد.
- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمهشده با کارفرما قطع نشده باشد.
- ازدواج اول باشد.
- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شده باشد.
میزان کمک هزینه ازدواج
میزان کمک هزینه ازدواج، برابر با یکماه متوسط حقوق یا مزد بیمهشده است.
