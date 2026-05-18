به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مدیریت منطقه غرب کشور، همزمان با سالروز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) که در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز ملی ازدواج» نامگذاری شده است، نمایشگاه اسناد تاریخی ازدواج و عقدنامه‌ها در مدیریت منطقه غرب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به مرکزیت همدان برگزار شد.

این نمایشگاه در ادامه برنامه‌های بزرگداشت «هفته اسناد ملی و میراث مکتوب» و با هدف معرفی بخشی از فعالیت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و همچنین آشنایی بیشتر مخاطبان با اسناد تاریخی برگزار شده است.

در این نمایشگاه، ۵۰ قطعه عقدنامه و سند ازدواج مربوط به دو سده اخیر از گنجینه اسناد این مرکز در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

علاقه‌مندان می‌توانند از این نمایشگاه در ساختمان مدیریت منطقه غرب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران واقع در همدان، خیابان میرزاده عشقی، ابتدای خیابان رکنی بازدید کنند.