درخشش عکاس بابلی در رویداد جهانی ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان یوسف‌پوری، عکاس بابلی، در رویداد بین‌المللی AIPS که به عنوان یکی از معتبرترین گردهمایی‌های فعالان رسانه‌های ورزشی جهان شناخته می‌شود، حضور یافت و موفق شد پرچم ایران را در این رویداد مهم بین‌المللی به اهتزاز درآورد.

یوسف‌پوری که از عکاسان باسابقه و خوش‌نام استان مازندران است، در این رویداد بین‌المللی در جمع فعالان برتر رسانه‌های ورزشی جهان قرار گرفت و توانست ضمن معرفی توانمندی‌های خود، نام ایران و مازندران را در سطح جهانی مطرح کند.

این حضور در یکی از رویدادهای معتبر حوزه رسانه‌های ورزشی، نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و جایگاه رو به رشد عکاسی خبری و ورزشی ایران در سطح بین‌المللی است. رویداد AIPS به عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های فعالان رسانه‌ای ورزش جهان شناخته می‌شود و حضور نمایندگان کشورهای مختلف در آن، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، انتقال دانش حرفه‌ای و معرفی توانمندی‌های رسانه‌ای هر کشور محسوب می‌شود.

گفتنی است این رویداد بین‌المللی با حضور ده‌ها کشور و صدها فعال رسانه‌ای ورزشی از سراسر جهان برگزار شد و حضور یک عکاس مازندرانی در این جمع، افتخاری بزرگ برای جامعه رسانه و ورزش استان محسوب می‌شود.