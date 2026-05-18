به گزارش خبرنگار مهر، احمد نجاتیان، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، در نشست خبری که به مناسبت هفته سلامت در سالن کنفرانس سازمان نظام پرستاری برگزار شد، در ابتدا به عملکرد جامعه پرستاری در جنگ اخیر اشاره کرد و در ادامه به طرح مسائل و مشکلات پرستاران پرداخت.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کادر پرستاری در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: در جنگ، ترک کار پرستاران کمتر شد و به نیم درصد رسید.

نجاتیان افزود: این در حالی است که مطالبات به حق پرستاری، بر زمین مانده و تقریبا هیچ کدام از مصوبات کمیته ویژه پرستاری به مرحله اجرا نرسیده است.

وی اظهار داشت: در حوزه پرستاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با اشاره به وجود نظام ناهماهنگ پرداخت در دستگاه‌های دولتی، گفت: اختلافات نابرابر و غیرقابل توجیهی در پرداخت‌ها وجود دارد که باید اصلاح شود.

نجاتیان از تصمیم گیری های جزیره ای در بحث نظام پرداخت، به شدت انتقاد کرد و افزود: حقوق پرستار از دستمزد کارگر پایین تر است و نباید اینگونه باشد. درخواست ما از دولت و مجلس، بازنگری در حقوق کارکنان دولت است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، به موضوع ساعت کار کارکنان حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: در حالی که از ابتدای جنگ اخیر، میانگین ساعت کاری بسیاری از کارکنان دولت به حدود ۳۰ ساعت یا کمتر رسید، کارکنان بیمارستان‌ها و پرستاران همچنان بیش از ۴۰ ساعت در هفته مشغول خدمت هستند و این نابرابری موجب گلایه شدید جامعه پرستاری شده و لازم است دولت و وزارت بهداشت تصمیمی اتخاذ کنند تا افزایش حضور و سختی کار کارکنان مراکز درمانی به نحو مناسبی جبران شود.

وی با عنوان این مطلب که در قانون دورکاری نداریم، گفت: متأسفانه پرستاران از اینکه مشمول کاهش ساعت کار نشده اند، به شدت گلایه مندیم هستند.

نجاتیان ادامه داد: خودمان را با دورکاری گول نزنیم و خیلی شفاف بگوییم کاهش ساعت کاری داریم.

وی با اشاره به تعرفه‌های پرستاری، گفت: معتقدیم فرمول بازتوزیع تعرفه‌ها باید عوض شود. زیرا، دو پرستار با یک نوع کار در یک بیمارستان، دو حقوق متفاوت دریافت می‌کنند و این، پذیرفتنی نیست.

نجاتیان به وجود پدیده پرستارنما در بیمارستان ها اشاره کرد و افزود: متأسفانه امروز با پرستاران جعلی که عمدتا در بخش خصوصی هستند، مواجه هستیم.

وی گفت: سازمان نظام پرستاری برای برخورد با پدیده پرستارنماها، از معاونت درمان وزارت بهداشت درخواست همکاری کرده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، افزود: ما از یک استان گزارش گرفته ایم که در اتاق عمل یک بیمارستان، افرادی به نام پرستار حضور داشته اند که اصلا مدرک مربوطه را نداشته اند.

وی ادامه داد: پرستارنماها یا پرستاران جعلی، دو گروه هستند که گروه اول از حوزه سلامت بوده و وارد حرفه پرستاری می شوند. گروه دوم، افرادی هستند که مدرک غیر مرتبط با حوزه سلامت دارند.

نجاتیان به مقوله کمبود پرستار در کشور اشاره کرد و افزود: این در حالی است که در برخی از استان‌های کشور پرستار بیکار داریم.

وی به تعدیل نیروهای پرستاری بعد از جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: متأسفانه در تهران بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ پرستار در بخش خصوصی بیکار شده‌اند.

نجاتیان ادامه داد: روند مهاجرت پرستاران در سال گذشته کم بود که علت آن، کاهش ارتباطات خارجی بود، اما امسال دوباره شاهد افزایش درخواست مهاجرت نیروهای پرستاری هستیم.

در ابتدای این نشست، با حضور کتایون نجفی زاده مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، مراسم تفاهم‌نامه همکاری با سازمان نظام پرستاری برگزار شد.

این تفاهم‌نامه در راستای تشویق جامعه پرستاری به اهدای عضو داوطلبانه صورت گرفت.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با اشاره به اهمیت مقوله اهدای عضو در نجات جان بیماران، گفت: این تفاهم‌نامه یک حرکت جدید در حوزه پرستاری است.

نجاتیان افزود: پرستاران هم از اهداکنندگان عضو هستند که تاکنون ۱۲ مورد اهدای عضو از میان جامعه پرستاری صورت گرفته است.

نجفی زاده نیز گفت: این تفاهم‌نامه حرکت بزرگی در این حوزه تلقی می‌شود، زیرا پرستاران نقش اساسی در حوزه سلامت دارند.

وی افزود: اولین کسی که متوجه می‌شود بیمار دچار مرگ مغزی شده است، پرستار است.

نجفی زاده گفت: قشر پرستار نماینده بسیار خوبی از کادر درمان در نزد مردم هستند و می خواهند در این راه نیز پیشقدم شوند.

وی افزود: قبلا این همکاری با سازمان نظام پزشکی انجام شده و انتظار می‌رود جامعه پرستاری هم در این راه گام بردارند.

در این مراسم، از اولین کارت اهدای عضو جامعه پرستاری، رونمایی شد.