به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی صبح سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات جامعه پرستاری استان همدان با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی مدیران و کادر درمان اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این مسائل پیش‌تر در جلسات کارشناسی وزارتخانه بررسی شده و وزارت بهداشت نسبت به چالش‌های معیشتی و حرفه‌ای پرستاران اشراف کامل دارد.

وی با ارزیابی مثبت از وضعیت پرداخت کارانه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این دانشگاه در پرداخت مطالبات کارکنان عملکرد مناسبی داشته و از میانگین کشوری عقب‌تر نیست.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: به دلیل تفاوت در سیاست‌های مدیریتی دانشگاه‌های مختلف کشور در سال‌های گذشته تفاوت‌هایی در پرداخت‌ها ایجاد شده که وزارت بهداشت با تخصیص کمک‌های ویژه در تلاش بوده این فاصله را کاهش داده و عدالت نسبی را برقرار سازد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با تبیین سیاست‌های دولت چهاردهم و رویکرد وزیر بهداشت تصریح کرد: اولویت اصلی ما نیروی انسانی است چراکه کارکنان حوزه سلامت نیز همانند سایر اقشار جامعه تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند و نمی‌توان نسبت به مشکلات معیشتی پرستارانی که با وجود تحصیلات دانشگاهی و شیفت‌های سنگین با چالش‌های اولیه زندگی مواجه هستند،، بی‌تفاوت بود.

وی با بیان اینکه مدیران حوزه سلامت نیز در شرایط فعلی کشور تحت فشارهای سنگین کاری و اجتماعی قرار دارند، ادامه داد: تقویت سعه‌صدر، حفظ آرامش، احترام متقابل و توجه به کرامت انسانی باید در مجموعه نظام سلامت مورجه توجه قرار گیرد.

عبادی به چالش‌های ساختاری اقتصاد سلامت اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات اساسی، زیان‌ده بودن نظام درمان است؛ به‌طوری‌که بسیاری از بیمارستان‌ها با هزینه‌ای بیش از درآمدهایشان فعالیت می‌کنند و تا زمانی که ساختار تأمین منابع اصلاح نشود و بیمه‌ها نقش واقعی خود را در پشتیبانی از نظام سلامت ایفا نکنند، این مشکلات تداوم خواهد داشت.

معاون وزیر بهداشت همچنین با انتقاد از درمان‌محور بودن نظام سلامت کشور، بر لزوم توجه بیشتر به حوزه پیشگیری و بهداشت به‌منظور کاهش هزینه‌های درمانی تأکید کرد.

وی در ادامه به دو دغدغه مهم جامعه پرستاری یعنی «تعرفه‌ها» و «امنیت شغلی» پرداخت و خاطرنشان کرد: اصلاح تعرفه‌های پرستاری و تعیین تفاوت واقعی میان نیروهای حرفه‌ای و سایر رده‌های شغلی در حال پیگیری است؛ چرا که پرستاری صرفاً انجام اقدامات ساده درمانی نیست و بخش مهمی از آن به دانش حرفه‌ای و تصمیم‌گیری تخصصی بازمی‌گردد که این تفاوت باید در نظام پرداخت دیده شود.

عبادی همچنین در خصوص وضعیت نیروهای شرکتی گفت: موضوع تبدیل وضعیت این نیروها که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط در کنار نظام سلامت بودند، در وزارت بهداشت با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط قانونی، امنیت شغلی و وضعیت استخدامی آنان تعیین تکلیف شود.