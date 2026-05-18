به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد صبح دوشنبه در نشست با دهیاران بخش سعدآباد با محوریت تعیین اولویت‌های عمرانی و نحوه مدیریت اعتبارات دهیاری‌ها با اشاره به شرایط خاص بودجه‌ای کشور در سال جدید اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های اعتباری ناشی از آسیب‌دیدن زیرساخت‌های کشور در پی تجاوز اخیر دشمن آمریکایی - صهیونی، ضروری است دهیاری‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت بهینه منابع و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، از هدررفت اعتبارات جلوگیری کنند.

سرپرست بخشداری سعدآباد افزود: اجرای پروژه‌های عمرانی ضروری و خدماتی که بیشترین تأثیر را در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد باید در صدر برنامه‌های سال ۱۴۰۵ قرار گیرد و دهیاران با نگاه کارشناسی و آینده‌نگرانه نسبت به تخصیص منابع اقدام کنند.

سلیمی‌مفرد در ادامه با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر حوادث احتمالی تصریح کرد: حفظ، تعمیر و تجهیز پایگاه آتش‌نشانی روستای نظرآقا به منظور مدیریت بحران و استفاده در مواقع اضطراری، به‌ویژه در مواجهه با آتش‌سوزی نخیلات در ماه‌های پیش‌رو، از دیگر برنامه‌های مهم دهیاری‌های بخش سعدآباد در سال جاری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های ایمنی و افزایش آمادگی عملیاتی در سطح روستاها، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی و صیانت از سرمایه‌های مردمی ایفا می‌کند.