حقوق ارتباطات؛ ستون پنهان اعتماد عمومی و تداوم تمدن انسانی

یادداشت مهمان - مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی؛ در جهان معاصر، قدرت دیگر صرفاً در قلمرو سیاست، اقتصاد یا ابزارهای سخت تعریف نمی‌شود؛ بلکه بخش مهمی از اقتدار دولت‌ها و ثبات جوامع، در «نظام ارتباطی» آنان شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که جریان اطلاعات در آن دچار آشفتگی، بی‌اعتمادی و بی‌قاعدگی شود، نه تنها در عرصه رسانه، بلکه در بنیان‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی خود با فرسایش مواجه خواهد شد. از همین منظر، «حقوق ارتباطات» دیگر شاخه‌ای فرعی در مطالعات حقوقی نیست، بلکه به یکی از ارکان حکمرانی نوین تبدیل شده است.

روز جهانی ارتباطات، صرفاً مناسبتی نمادین برای تقدیر از رسانه‌ها یا فناوری‌های نوین نیست؛ بلکه فرصتی برای بازاندیشی درباره نسبت میان آزادی، حقیقت، مسئولیت و امنیت اجتماعی در عصر انفجار اطلاعات است؛ عصری که در آن، مرز میان واقعیت و روایت، بیش از هر زمان دیگری در معرض دگرگونی قرار گرفته است.

حقوق ارتباطات؛ از آزادی بیان تا حکمرانی رسانه‌ای

حقوق ارتباطات، مجموعه قواعد و اصولی است که بر فرآیند تولید، انتشار و گردش اطلاعات در جامعه حاکم است. این حوزه، مفاهیم بنیادینی همچون آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حریم خصوصی، مسئولیت رسانه‌ای، مالکیت فکری و تنظیم‌گری فضای مجازی را در بر می‌گیرد.

با گسترش فناوری‌های دیجیتال و ظهور پلتفرم‌های فراملی، ساختار سنتی ارتباطات دگرگون شده است. در گذشته، رسانه‌ها عمدتاً دارای هویت مشخص، مسئولیت حقوقی روشن و قلمرو فعالیت محدود بودند؛ اما امروز بخش مهمی از جریان اطلاعات در اختیار شبکه‌هایی قرار گرفته که نه تابع مرزهای جغرافیایی‌اند و نه همواره پاسخ‌گوی نظام‌های حقوقی ملی.

در چنین شرایطی، مسئله صرفاً «آزادی رسانه» نیست، بلکه چگونگی ایجاد توازن میان آزادی بیان، امنیت روانی جامعه، کرامت انسانی و مسئولیت اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند. هرگونه افراط یا تفریط در این حوزه، می‌تواند یا به محدودسازی غیرموجه آزادی‌ها بینجامد یا جامعه را در معرض هرج‌ومرج ارتباطی و آشفتگی افکار عمومی قرار دهد.

رسانه و مسئولیت؛ حقیقت، قربانی نخست آشفتگی ارتباطی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر دیجیتال، گسترش اخبار جعلی، تحریف روایت‌ها و مهندسی افکار عمومی است. در فضای شبکه‌ای امروز، سرعت انتشار اطلاعات گاه از سرعت راستی‌آزمایی پیشی می‌گیرد و همین مسئله، حقیقت را به یکی از آسیب‌پذیرترین عناصر نظام ارتباطی تبدیل کرده است.

در چنین فضایی، رسانه صرفاً ابزار اطلاع‌رسانی نیست؛ بلکه کنشگری اثرگذار بر امنیت روانی و سرمایه اجتماعی جامعه است. رسانه‌ای که آگاهانه یا ناآگاهانه به بازتولید شایعه، دوقطبی‌سازی و التهاب اجتماعی دامن می‌زند، صرفاً مرتکب خطای حرفه‌ای نشده، بلکه می‌تواند در سطحی کلان، نظم اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، مسئولیت صرفاً متوجه رسانه‌ها نیست. پلتفرم‌های دیجیتال نیز نمی‌توانند خود را صرفاً «واسطه فنی» معرفی کنند و از آثار اجتماعی و حقوقی عملکرد الگوریتم‌های خود شانه خالی کنند. امروز الگوریتم‌ها در تعیین دیده‌شدن یا حذف محتوا، شکل‌دهی افکار عمومی و حتی هدایت هیجانات اجتماعی نقش دارند و این قدرت، ضرورت تنظیم‌گری حقوقی هوشمند را دوچندان کرده است.

حریم خصوصی و کرامت انسانی در عصر داده

در عصر داده‌محور کنونی، اطلاعات شخصی به یکی از ارزشمندترین دارایی‌های جهان تبدیل شده است. رفتار کاربران، علایق، موقعیت جغرافیایی، روابط اجتماعی و حتی الگوهای ذهنی آنان، در معرض تحلیل و بهره‌برداری گسترده قرار دارد. از این منظر، دفاع از حریم خصوصی دیگر صرفاً یک مطالبه فردی نیست، بلکه بخشی از صیانت از کرامت انسانی محسوب می‌شود.

بی‌ضابطه‌بودن جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، می‌تواند شهروندان را در معرض نظارت پنهان، دستکاری روانی و بهره‌برداری تجاری یا سیاسی قرار دهد. به همین دلیل، بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، حفاظت از داده‌های شخصی را به‌عنوان حقی بنیادین به رسمیت شناخته‌اند.

در ایران نیز ضرورت دارد نظام حقوقی، متناسب با تحولات فناوری، به سمت تدوین مقررات جامع و روزآمد در حوزه حمایت از داده‌ها، مسئولیت پلتفرم‌ها و حقوق کاربران حرکت کند. خلأهای تقنینی در این عرصه، می‌تواند زمینه‌ساز تعارضات گسترده حقوقی و اجتماعی در آینده باشد.

ارتباطات سالم و مسئله سرمایه اجتماعی

هیچ جامعه‌ای بدون اعتماد عمومی، امکان استمرار و ثبات نخواهد داشت. سرمایه اجتماعی، محصول احساس امنیت، صداقت در اطلاع‌رسانی، شفافیت و وجود ارتباطات سالم میان مردم، رسانه‌ها و حاکمیت است. هرگاه فضای ارتباطی جامعه گرفتار ابهام، بی‌اعتمادی و روایت‌های متعارض شود، نخستین آسیب آن متوجه انسجام اجتماعی خواهد بود.

ارتباطات سالم، صرفاً انتقال پیام نیست؛ بلکه فرایندی برای شکل‌گیری فهم مشترک، همبستگی اجتماعی و تقویت هویت ملی است. جامعه‌ای که در آن گفت‌وگو جای خود را به تخریب، هیجان و جنگ روایت‌ها بدهد، به‌تدریج توان حل مسائل جمعی را از دست خواهد داد. از همین رو، حقوق ارتباطات باید فراتر از نگاه فنی یا اداری، به‌عنوان بخشی از نظام حمایت از منافع عمومی و ثبات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت حکمرانی مسئولانه در عصر ارتباطات

تحولات پرشتاب فناوری نشان می‌دهد که قوانین سنتی، دیگر پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های فضای ارتباطی جدید نیستند. حکمرانی ارتباطات در عصر دیجیتال، نیازمند رویکردی متوازن، هوشمند و آینده‌نگر است؛ رویکردی که نه آزادی‌های مشروع را قربانی کند و نه جامعه را در برابر آشفتگی اطلاعاتی و سلطه پنهان فناوری بی‌دفاع بگذارد.

بی‌تردید آینده جوامع، بیش از گذشته به کیفیت نظام ارتباطی آنان وابسته خواهد بود. تمدن‌ها تنها با ابزارهای اقتصادی و نظامی پایدار نمی‌مانند؛ بلکه این «اعتماد»، «آگاهی» و «گفت‌وگوی مسئولانه» است که بنیان دوام اجتماعی را شکل می‌دهد. در چنین شرایطی، حقوق ارتباطات را باید نه صرفاً یک شاخه دانشگاهی، بلکه دانشی راهبردی برای حفظ کرامت انسانی، صیانت از حقیقت و تداوم زیست تمدنی در جهان معاصر دانست.