تغییر محل و زمان برگزاری لیگ برتر شمشیربازی

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود رقابت های شمشیربازی لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای هفته دوم دو اسلحه اپه و فلوره در اردبیل پیگیری شود.

۳۱ اردیبهشت و اول خرداد زمان مقرر برای برگزاری دیدارهای این هفته بود اما با تصمیم کمیته مسابقات فدراسیون شمشیربازی، برگزاری رقابت ها در این زمان لغو شد. بر این اساس، این مسابقات با یک هفته تاخیر در محل جدید برگزار خواهند شد.

اصفهان میزبان جدید رقابت های شمشیربازی لیگ برتر باشگاه های کشور در هفته دوم اسلحه اپه و فلوره است. قرار است این مسابقات ۷ و ۸ خرداد برگزار شود.

عدم تهیه بلیت سفر به اردبیل و درخواست مطرح از سوی برخی تیم ها باعث جابه جایی زمان و محل برگزاری لیگ شمشیربازی شده است.