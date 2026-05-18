  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۹

تغییر محل و زمان برگزاری لیگ برتر شمشیربازی

تغییر محل و زمان برگزاری لیگ برتر شمشیربازی

رقابت‌های شمشیربازی لیگ برتر باشگاه‌های کشور در هفته دوم دو اسلحه اپه و فلوره با یک هفته تاخیر و در محل جدید برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود رقابت های شمشیربازی لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای هفته دوم دو اسلحه اپه و فلوره در اردبیل پیگیری شود.

۳۱ اردیبهشت و اول خرداد زمان مقرر برای برگزاری دیدارهای این هفته بود اما با تصمیم کمیته مسابقات فدراسیون شمشیربازی، برگزاری رقابت ها در این زمان لغو شد. بر این اساس، این مسابقات با یک هفته تاخیر در محل جدید برگزار خواهند شد.

اصفهان میزبان جدید رقابت های شمشیربازی لیگ برتر باشگاه های کشور در هفته دوم اسلحه اپه و فلوره است. قرار است این مسابقات ۷ و ۸ خرداد برگزار شود.

عدم تهیه بلیت سفر به اردبیل و درخواست مطرح از سوی برخی تیم ها باعث جابه جایی زمان و محل برگزاری لیگ شمشیربازی شده است.

کد مطلب 6833304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها