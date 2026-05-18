شناسایی و توقف ۲ کامیونت متخلف در حریم دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و توقف دو دستگاه کامیونت حامل نخاله ساختمانی در حریم دماوند خبر داد و گفت: در جریان گشت و پایشهای زیستمحیطی، این خودروها متوقف و نخالهها به مرکز مجاز گندک منتقل شد.
میرزاکریمی اظهار کرد: محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند در حین گشت و پایشهای خود، دو دستگاه کامیونت را که اقدام به تخلیه غیرمجاز نخاله در حریم شهر میکردند، شناسایی و توقف کردند.
وی افزود: پس از توقف این خودروها، نخالههای ساختمانی به مرکز مجاز گندک انتقال یافت و متخلفان برای طی مراحل قانونی به اداره حفاظت محیط زیست دماوند هدایت شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با اشاره به تقسیم وظایف دستگاهها در مدیریت پسماند تصریح کرد: مدیریت پسماند در محدوده و حریم شهرها و روستاها بر عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از این محدوده بر عهده بخشداریها است. بر اساس مصوبات کارگروه مدیریت پسماند فرمانداری، دستگاههای ذیربط موظف به برخورد قانونی با متخلفان تخلیه نخاله هستند.
میرزاکریمی ادامه داد: محیطبانان نیز در قالب گشتها و پایشهای نظارتی و زیستمحیطی با اینگونه اقدامات غیرمجاز برخورد میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری یک گزارش مردمی در هفته جاری خبر داد و گفت: گزارشی مستند همراه با فیلم، عکس و شماره پلاک یک دستگاه کامیونت در حال تخلیه غیرمجاز نخاله در منطقه تجرک رودهن به این اداره ارسال شده است. پیگیریهای قانونی لازم در این خصوص در دست اقدام میباشد.
نظر شما