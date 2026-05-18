شناسایی و توقف ۲ کامیونت متخلف در حریم دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و توقف دو دستگاه کامیونت حامل نخاله ساختمانی در حریم دماوند خبر داد و گفت: در جریان گشت و پایش‌های زیست‌محیطی، این خودروها متوقف و نخاله‌ها به مرکز مجاز گندک منتقل شد.

میرزاکریمی اظهار کرد: محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند در حین گشت و پایش‌های خود، دو دستگاه کامیونت را که اقدام به تخلیه غیرمجاز نخاله در حریم شهر می‌کردند، شناسایی و توقف کردند.

وی افزود: پس از توقف این خودروها، نخاله‌های ساختمانی به مرکز مجاز گندک انتقال یافت و متخلفان برای طی مراحل قانونی به اداره حفاظت محیط زیست دماوند هدایت شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با اشاره به تقسیم وظایف دستگاه‌ها در مدیریت پسماند تصریح کرد: مدیریت پسماند در محدوده و حریم شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از این محدوده بر عهده بخشداری‌ها است. بر اساس مصوبات کارگروه مدیریت پسماند فرمانداری، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به برخورد قانونی با متخلفان تخلیه نخاله هستند.

میرزاکریمی ادامه داد: محیط‌بانان نیز در قالب گشت‌ها و پایش‌های نظارتی و زیست‌محیطی با اینگونه اقدامات غیرمجاز برخورد می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری یک گزارش مردمی در هفته جاری خبر داد و گفت: گزارشی مستند همراه با فیلم، عکس و شماره پلاک یک دستگاه کامیونت در حال تخلیه غیرمجاز نخاله در منطقه تجرک رودهن به این اداره ارسال شده است. پیگیری‌های قانونی لازم در این خصوص در دست اقدام می‌باشد.