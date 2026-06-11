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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

رئیس منابع طبیعی دماوند: شاهراه مواصلاتی برای قاچاق چوب ناامن شد

رئیس منابع طبیعی دماوند: شاهراه مواصلاتی برای قاچاق چوب ناامن شد

دماوند- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند از اجرای طرح پایش مقتدرانه مسیر ترانزیت چوب و انسداد مسیرهای عبوری سودجویان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزا کریمی،در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح پایش مقتدرانه مسیر ترانزیت چوب و انسداد مسیرهای عبوری سودجویان در دماوند خبر داد.

میرزاکریمی اظهار داشت: با توجه به موقعیت استراتژیک دماوند به عنوان شاهراه مواصلاتی، طرح مقتدرانه کنترل خودروهای باری با هدف قطع شریان ترانزیت چوب قاچاق در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این طرح ایست و بازرسی ضربتی توسط یگان حفاظت با همکاری بسیجیان پایگاه شهید کربلایی مهدی این اداره اجرا شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند با اشاره به تفتیش دقیق ده‌ها دستگاه خودروی باری در این عملیات تصریح کرد: هدف راهبردی ما در این پایش، تثبیت امنیت شاهراه‌ها و نمایش اشراف مقتدرانه بر مبادی مواصلاتی است؛ به گونه‌ای که فضای تردد برای انتقال غیرقانونی محموله‌های چوب در این حوزه استحفاظی به‌طور کامل محدود و ناامن شده است.

میرزاکریمی در پایان خاطرنشان کرد: پایش جاده‌ای و ایست و بازرسی‌های مقطعی به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و از شهروندان تقاضا می‌شود هرگونه موارد مشکوک را به سامانه‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاع دهند.

کد مطلب 6857162

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