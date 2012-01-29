تدوین سند توسعه اشتغال مریوان/ برخورد با قاچاق کالا در بیجار

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله رشیدی پور با اعلام اینکه سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری مریوان با حضور دکتر بایزید مردوخی اقتصاددان و مدیر طرح تدوین سند توسعه اشتغال استان و اعضای کارگروه شهرستانی بررسی شد، اظهار داشت: تدوین این سند گامی مهم در جهت رفع مشکل بیکاری در مریوان است.

وی افزود: شهرستان مریوان با داشتن پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه جهت سرمایه گذاری از جایگاه ویژه ای در استان کردستان برخوردار است.

رشیدی پور در ادامه با اشاره به اینکه با وجود دریاچه زریوار و بیش از 94 هزار هکتار جنگل در منطقه مریوان برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دارای موقعیت بسیار مناسبی است، گفت: سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و باغداری نیز می تواند شتاب توسعه شهرستان را در پی داشته باشد.

فرماندار مریوان یادآور شد: علاوه بر پتانسیل های خوب حوزه کشاورزی شهرستان مریوان در بخش صنعت و معدن نیز با داشتن ذخایر قابل توجه سنگ آهن نظیر معدن آسن آباد می تواند سرمایه گذاران داخل و خارج استان را جذب کند.

وی در پایان گفت: با وجود مرز رسمی باشماق زمینه مناسب برای صادرات کالاهای سرمایه گذاران به خارج از کشور نیز فراهم می شود.

فرماندار بیجار خواستار برخورد قاطع با پدیده قاچاق شد

فرماندار شهرستان بیجار گفت: قاچاق آثار ناگواری در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد و برخورد قاطع با این پدیده شوم ضروریست.

خلیل جمشیدی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیجار با اشاره به اینکه قاچاق آثار ناگواری در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد و برخورد قاطع با این پدیده شوم ضروریست، اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان برنامه های خود را به منظور جلوگیری و مقابله مستمر با این معظل اقتصادی دنبال کرده و در این راستا نتایج مناسبی و مثبتی نیز به دست آمده است.

وی افزود: جلوگیری از توزیع و فروش کالاهای بدون مجوز و همچنین بدون برچسب فروش و کد رهگیری در سطح بازار مصرف شهرستان ضروریست.

جمشیدی در ادامه افزایش طرح های مقابله و کشف و مبارزه با قاچاق در بیجار را بسیار ضروری دانست و عنوان کرد: اجرای برنامه های نظارتی و بازرسی از اماکن، صنوف و جایگاه های عرضه سوخت از مهمترین اقدامات این ستاد در آینده است.

فرماندار بیجار همچنین از کشف کارت های سوخت غیر مجاز در آژانس های مسافربری بیجار خبر داد و گفت: خوشبختانه با وجود برخی قانون شکنی ها هیچ گونه مشکل سوختی در این شهرستان وجود ندارد.

وی در پایان به برخورد با داروخانه های متخلف عرضه کننده داروهای غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف با قانون شکنان برخورد و داروخانه پلمپ می شود.