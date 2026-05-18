به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستانی تهران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و با توجه به گزارشهای واصله درخصوص نارضایتی مردم از نحوه فروش اخیر محصولات ایرانخودرو و سایپا، موضوع توسط این دادستانی مورد رصد قرار گرفت و با مشاهده مشکلات ایجاد شده برای ورود متقاضیان به سامانه ثبت نام، دستور قضایی لازم برای رفع مشکلات به آن شرکتها صادر شد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: ظرفیت ثبتنام شرکتهای مذکور، طی مدت زمان محدودی تکمیل شده و بسیاری از شهروندان نتوانستهاند فرآیند ثبتنام خود را تکمیل کنند، لذا دادستانی تهران در راستای صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی و ایجاد شرایط برابر برای همه مردم جهت استفاده از ظرفیت موجود، دستورات لازم را صادر کرده است.
صالحی افزود: در همین راستا شرکتهای یاد شده مکلف شدند ضمن ایجاد زیرساختهای لازم و فرصت برابر برای کلیه متقاضیان در ثبتنامهای آتی، چنانچه تعداد ثبتنام کنندگان بیش از ظرفیت اعلام شده باشد؛ با استفاده از قرعهکشی و سایر شیوههای ممکن، در جهت برقراری عدالت بین متقاضیان اقدام کند.
