۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۳

خط و نشان دادستانی برای ایران‌خودرو و سایپا

دادستانی تهران به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا دستور داد در برنامه‌های فروش همگانی محصولات، تدابیری اتخاذ شود که فرصت مناسب برای دسترسی برابر همه متقاضیان به سامانه‌های ثبت نام فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستانی تهران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و با توجه به گزارش‌های واصله درخصوص نارضایتی مردم از نحوه فروش اخیر محصولات ایران‌خودرو و سایپا، موضوع توسط این دادستانی مورد رصد قرار گرفت و با مشاهده مشکلات ایجاد شده برای ورود متقاضیان به سامانه ثبت نام، دستور قضایی لازم برای رفع مشکلات به آن شرکت‌ها صادر شد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: ظرفیت ثبت‌نام شرکت‌های مذکور، طی مدت زمان محدودی تکمیل شده و بسیاری از شهروندان نتوانسته‌اند فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند، لذا دادستانی تهران در راستای صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی و ایجاد شرایط برابر برای همه مردم جهت استفاده از ظرفیت موجود، دستورات لازم را صادر کرده است.

صالحی افزود: در همین راستا شرکت‌های یاد شده مکلف شدند ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و فرصت برابر برای کلیه متقاضیان در ثبت‌نام‌های آتی، چنانچه تعداد ثبت‌نام کنندگان بیش از ظرفیت اعلام شده باشد؛ با استفاده از قرعه‌کشی و سایر شیوه‌های ممکن، در جهت برقراری عدالت بین متقاضیان اقدام کند.

کد مطلب 6833315
محمد رضازاده

    • محمد IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      مهمترین ابزار در این روزها برای مقابله با هجمه دشمن ایجاد فضای عدالت محور برای متقاضیان خدمات و امتیازات است. پولدار و فقیر، شهری و روستایی همه باید به یک میزان دسترسی داشته باشند. روش اول ثبت نام برای همه،و پس از قرعه کشی، تامین مبلغ توسط برنده ها بهترین روش عدالت محور است والا باز رانت بازی برای ثروتمندان و نوعی قمار برای متقاضیان است
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      امروز دوشنبه 28 شرکت ایران خودرو با همان روال سابق را اجرا کرد و کسی امکان خرید نداشت.
    • یوسف عالی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      سلام چرا دادستانی از شرکت های تولید خودرو نمی پرسد وقتی عرضه تحویل خودرو را ندارد وثبت نام شده های قبلی رو که شش ماه از قرار آنها گذشته و هنوز تحویل نداده بیخود می کنند که ثبت نام مجدد انجام بدهد

