۵۵ میدان بازار در مازندران برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای این طرح سراسری از روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه همزمان با روز ملی مشاغل خانگی، اظهار داشت: برنامهریزی گستردهای برای برگزاری نمایشگاههای عرضه محصولات تولیدکنندگان خانگی در سطح استان انجام شده است. این نمایشگاهها با مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی، شهرداریها و با هماهنگی استانداری مازندران برگزار خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه نخستین دوره این نمایشگاهها آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه دارد، افزود: نمایشگاههای «هزار میدان، هزار بازار» هر دو هفته یکبار در مکانهای تعیین شده برگزار میشود. تمامی ظرفیتهای موجود در دستگاهها، نهادهای حمایتی و مجموعههای خدماتی استان برای اجرای هرچه بهتر این طرح بسیج شده است تا زمینه عرضه مستقیم محصولات، رونق بازار مشاغل خانگی و حمایت از تولیدکنندگان خرد فراهم شود.
حسینیشیروانی با اشاره به اینکه جدول مکانیابی و زمانبندی نمایشگاهها برای برگزاری هر ۱۵ روز یکبار در نقاط مختلف استان در حال تدوین است، تصریح کرد: مقرر شد تمامی شهرستانها حداقل یک نمایشگاه فعال در طول اجرای این طرح داشته باشند. جلسات متعددی در اداره کل و استانداری مازندران برگزار شده و نشستهای وبیناری با فرمانداریها و امور بانوان شهرستانهای استان انجام شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از همکاری خوب دستگاههای مختلف در اجرای این طرح خبر داد و گفت: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ۱۳ مکان با حدود هفت هزار متر مربع فضای باز را برای برگزاری نمایشگاهها در اختیار متقاضیان قرار میدهد. کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز تأمین هزینه مکان غرفههای مددجویان خود را برعهده گرفته و بنیاد برکت نیز در برگزاری جشنوارهها، ایجاد غرفهها و اجرای نمایشگاهها همکاری خواهد داشت.
حسینیشیروانی با بیان اینکه تاکنون ۵۵ مکان در سطح استان برای اجرای طرح شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: اطلاعات این مکانها به وزارتخانه ارسال شده و طرح پایلوت بازار دائمی در شهرستان ساری با همکاری استانداری، دستگاه صنعت، معدن و تجارت و شهرداری در دست بررسی قرار دارد. فرمانداریها نیز موظف شدند مکانهای مناسب در شهرستانها را شناسایی و اطلاعات آن را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان تأکید کرد: اجرای موفق طرح «هزار میدان، هزار بازار» میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت مشارکت اقتصادی خانوادهها و کاهش آسیبهای اقتصادی ناشی از شرایط بحرانی داشته باشد.
