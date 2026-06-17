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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

۲۵ نمایشگاه «هزار میدان هزار بازار» در خوزستان برپا شد

۲۵ نمایشگاه «هزار میدان هزار بازار» در خوزستان برپا شد

اهواز - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: تاکنون ۲۵ نمایشگاه طرح هزار میدان هزار بازار در ۲۳ شهرستان استان برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ظفری پور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در افتتاحیه نمایشگاه تولیدات خانگی در اهواز اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استان خوزستان برگزاری ۲۶ نمایشگاه را برنامه‌ریزی کرده که تاکنون ۲۵ نمایشگاه در قالب ۳۶۰ غرفه در ۲۳ شهرستان استان برپا شده است.

وی افزود: از مجموع غرفه‌داران این نمایشگاه‌ها، ۳۲۳ نفر از بانوان هستند که در حوزه مشاغل خانگی و تولیدات خرد فعالیت دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: فراخوان اجرای این طرح از ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ همزمان با روز ملی مشاغل خانگی در سراسر کشور آغاز شده و اجرای آن تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح حمایت از صاحبان کسب‌وکارهای خرد و خانگی و همچنین فعالانی است که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و آثار ناشی از جنگ و برخی بحران‌های اخیر با کاهش فروش محصولات خود مواجه شده‌اند که خوشبختانه این طرح با استقبال مناسب تولیدکنندگان و شهروندان همراه بوده است.

ظفری پور مشاغل خانگی را یکی از ارکان مهم اشتغال‌زایی و حمایت از معیشت خانوارها دانست و تصریح کرد: این بخش در سال‌های اخیر به یکی از ستون‌های اصلی تولید خرد و اشتغال پایدار تبدیل شده و به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، هزینه راه‌اندازی اندک و وابستگی کمتر به زیرساخت‌های متمرکز، نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده‌ها ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی در اجرای این طرح گفت: نمایشگاه‌های هزار میدان هزار بازار با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در سطح شهرستان‌ها برگزار می‌شود و بستر مناسبی برای حمایت عملی از فعالان مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در پایان از فعالان مشاغل خانگی، صاحبان کسب‌وکارهای خرد و تولیدکنندگان استان دعوت کرد با ثبت‌نام در سامانه مشاغل خانگی و تکمیل فرم فراخوان این طرح، از فرصت حضور در نمایشگاه‌ها و عرضه مستقیم محصولات خود استفاده کنند.

کد مطلب 6863115

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