۲۵ نمایشگاه «هزار میدان هزار بازار» در خوزستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ظفری پور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در افتتاحیه نمایشگاه تولیدات خانگی در اهواز اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استان خوزستان برگزاری ۲۶ نمایشگاه را برنامهریزی کرده که تاکنون ۲۵ نمایشگاه در قالب ۳۶۰ غرفه در ۲۳ شهرستان استان برپا شده است.
وی افزود: از مجموع غرفهداران این نمایشگاهها، ۳۲۳ نفر از بانوان هستند که در حوزه مشاغل خانگی و تولیدات خرد فعالیت دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: فراخوان اجرای این طرح از ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ همزمان با روز ملی مشاغل خانگی در سراسر کشور آغاز شده و اجرای آن تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح حمایت از صاحبان کسبوکارهای خرد و خانگی و همچنین فعالانی است که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و آثار ناشی از جنگ و برخی بحرانهای اخیر با کاهش فروش محصولات خود مواجه شدهاند که خوشبختانه این طرح با استقبال مناسب تولیدکنندگان و شهروندان همراه بوده است.
ظفری پور مشاغل خانگی را یکی از ارکان مهم اشتغالزایی و حمایت از معیشت خانوارها دانست و تصریح کرد: این بخش در سالهای اخیر به یکی از ستونهای اصلی تولید خرد و اشتغال پایدار تبدیل شده و به دلیل انعطافپذیری بالا، هزینه راهاندازی اندک و وابستگی کمتر به زیرساختهای متمرکز، نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانوادهها ایفا میکند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی در اجرای این طرح گفت: نمایشگاههای هزار میدان هزار بازار با مشارکت دستگاههای مرتبط در سطح شهرستانها برگزار میشود و بستر مناسبی برای حمایت عملی از فعالان مشاغل خانگی و کسبوکارهای کوچک فراهم کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در پایان از فعالان مشاغل خانگی، صاحبان کسبوکارهای خرد و تولیدکنندگان استان دعوت کرد با ثبتنام در سامانه مشاغل خانگی و تکمیل فرم فراخوان این طرح، از فرصت حضور در نمایشگاهها و عرضه مستقیم محصولات خود استفاده کنند.
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