۶۴۵ نقطه برای «هزار میدان هزار بازار» شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم خرداد ۱۴۰۵ مراسم رونمایی از «هزار میدان هزار بازار» انجام شد.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در خصوص مشاغل خرد، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاری را در حوزه نمایشگاهها شروع کرد. معمولا این کارآفرینان خرد فصلی فروش داشتند و از دی ماه تقریبا فروش همه آنها به صفر نزدیک شد.
وی افزود: ما نمیتوانیم بایستیم و ببینیم چه زمانی اینترنت باز میشود. اینترنت موضوع خاصی است و حالت امنیتی دارد که خارج از حیطه مسئولیت ما است.
وی ادامه داد: آنچه میدانیم این است که ما نباید متوقف شویم. اولین کاری که کردیم در واقع همین برگزاری نمایشگاه به شکل حضوری بود. ما این هزار نقطه را که میگوییم لیستش الان پیش من است یعنی این نیست که فقط همینجوری حرف بزنیم.
معاون کار تصریح کرد: هزار نقطه ما با لوکیشن شهرستان به شهرستان و شهر به شهری مشخص شده است. آخرین آمار آپدیت ۶۴۵ نقطه تا الان است که با شما صحبت میکنم. لوکیشن دقیقش مشخص است و این آمار هر روز در حال آپدیت شدن است. مثلا به شهر اهر نگاه کنیم میدان برای این بازار مشخص است. آنلاینش میکنیم که مردم به طور عمومی هم بدانند.
وی اظهار کرد: این نمایشگاهها قرار است دو هفته یه بار تکرار شود. مکان به مکان فرق دارد. امروز نمادین برگزار شد.
وی ادامه داد: در پهنه مرکز به جنوب، زندگی معمولی اقتصادی از ۶ تا ۱۰ صبح به دلیل گرمای شدید هوا آغاز میشود. فعالیت اقتصادی دوباره عصر از ساعت 18 تا 24 ادامه مییابد.
وی با بیان این که این نمایشگاهها هر دو هفته یک بار تا پایان سال 1405 ادامه خواهد یافت؛ چه شرایط جنگی باشد چه شرایط نه جنگ نه صلح و چه اگر توافق خوبی داشته باشیم دایر است.
وی یادآور شد: این عقب ماندگی خیلی زیاد است و باید جبران شود.
معاون وزیر کار در ادامه سخنان خود عنوان کرد: امروز کسانی که اینجا به عرضه محصولات خود میپردازند هزینه خانواده را درمیآورند و زندگی را میچرخانند. تفاوت آنها با بقیه این است که فعالیت آنها یک کار فانتزی نیست.
ظرفیتهای داخلی برای فروش محصولات
حسینی با اشاره به بسترسازی برای فروش محصولات در ابعاد گسترده گفت: تمام کسب و کارهایی که روی پلتفرمهایی مانند اینستاگرام فعالیت داشتند به دلیل مشکلات اینترنت فروش ندارند. بارها هم توضیح دادم، مشکل اینترنت کسب و کار حل شود مشکل آنها در بازار حل نمیشود چون مثل این است که پاساژی با بهترین امکانات راهاندازی شود اما تمام راههای ورودی خریدار بسته باشد. وقتی خریدار اینترنت نداشته باشد بازار دچار مشکل خواهد بود. برای رفع این مشکل ما با تمام پلتفرمهای فروش داخلی دو هفته قبل جلسه داشتیم، همچنین از هفته قبل جلسات انفرادی با آنها برگزار شد. با شناسایی مشاغل خانگی همزمان برای آنها در 4 تا 5 پلتفرم داخلی به شکل اتوماتیک غرفه دایر میشود.
معلاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که ما وکیل مدافع کسب و کارهای خرد و کوچک هستیم، اظهار کرد: معمولا کسب و کارهای بزرگ چون صدای بلندی دارند در برنامهریزی دولتها اعتبارات را راحتتر دریافتن میکنند البته 50 درصد اقتصاد را هم در اختیار دارند. اما 50 درصد کسب و کارها هم مربوط به مشاغل خرد و کوچک است که برنامه داریم تا پایان سال لیست آنها برای دریافت تسهیلات منتشر شود.
وی افزود: ما میخواهیم برای خودمان تعهد ایجاد کنیم و اگر صحبت از هزار نقطه و هزار بازار میکنیم بدون توجه به مسائل مورد نیاز آن باشد.
