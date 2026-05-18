۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۹

اولین جلسه بهبود اجرای طرح اینترنت پرو برگزار شد؛ تصویب ۲ مصوبه جدید

اولین جلسه بهبود فرآیند اجرای طرح اینترنت پرو به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه بهبود فرآیند اجرای طرح اینترنت پرو به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، یکی از اپراتورها و وزارت ارتباطات برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی راه حل های رفع ایرادات و بهبود فرایند واگذاری و اجرای هر چه بهتر طرح اینترنت سازمانی (پرو) برگزار شد و در آن اپراتور مربوطه، گزارش مبسوطی از روندهای اجرایی این طرح به اعضای جلسه ارائه کرد.

اعضا در این جلسه، اجرای این طرح را اقدامی اساسی برای رفع نیاز کسب‌وکارها در شرایط بحران، مقابله با فروش فیلترشکن و ارتقای امنیت شبکه دانسته اما در عین حال نسبت به اجرای دقیق و جلوگیری از سو استفاده تاکید کردند.

در این جلسه تاکید شد ارائه اینترنت سازمانی باید صرفا در چارچوب زمان بحران انجام شود و بنا نیست این طرح در شرایط عادی کشور ادامه پیدا کند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که در این جلسه تصویب شده با هدف جلوگیری از تبعیض و بازارسازی توسط اپراتورها در بهره برداری از اینترنت پرو، از این به بعد، فرآیند پذیرش شماره‌های اقشار با همکاری وزارت ارتباطات از طریق یک سامانه رسمی انجام شود.

همچنین در این جلسه مصوب شده که هرگونه تبلیغات توسط اپراتورها و دستگاه ها در زمینه فروش اینترنت پرو ممنوع است.

    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      مگر براي حمايت نيست چرا قيمتش به اينصورت هست ؟ مگر هزينه - ي بيشتري براي اپراتور به همراه دارد
    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      طبق گفته آقایون اگر قرار به باز شدن اینترنت بعد حل مشکلات امنیتی هست پس ساماندهی یعنی چی؟
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      اینترنت طبقاتی... همچنان؟
    • IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      کسب و کار اینترنت داشته باشه ولی مشتری نه😂😂😂 طرز تفکرتون عالیه👍👍👍👍
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      اینترنت حق همه هست. چرا طبقه بندی کنید؟
    • محمد IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      اون کسب و کار بدبخت مگه نمیخواد خدمات به مردم ارائه بده ،خب وقتی مردم نیستن ول معطله،

