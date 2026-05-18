اولین جلسه بهبود اجرای طرح اینترنت پرو برگزار شد؛ تصویب ۲ مصوبه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه بهبود فرآیند اجرای طرح اینترنت پرو به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، یکی از اپراتورها و وزارت ارتباطات برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی راه حل های رفع ایرادات و بهبود فرایند واگذاری و اجرای هر چه بهتر طرح اینترنت سازمانی (پرو) برگزار شد و در آن اپراتور مربوطه، گزارش مبسوطی از روندهای اجرایی این طرح به اعضای جلسه ارائه کرد.

اعضا در این جلسه، اجرای این طرح را اقدامی اساسی برای رفع نیاز کسب‌وکارها در شرایط بحران، مقابله با فروش فیلترشکن و ارتقای امنیت شبکه دانسته اما در عین حال نسبت به اجرای دقیق و جلوگیری از سو استفاده تاکید کردند.

در این جلسه تاکید شد ارائه اینترنت سازمانی باید صرفا در چارچوب زمان بحران انجام شود و بنا نیست این طرح در شرایط عادی کشور ادامه پیدا کند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که در این جلسه تصویب شده با هدف جلوگیری از تبعیض و بازارسازی توسط اپراتورها در بهره برداری از اینترنت پرو، از این به بعد، فرآیند پذیرش شماره‌های اقشار با همکاری وزارت ارتباطات از طریق یک سامانه رسمی انجام شود.

همچنین در این جلسه مصوب شده که هرگونه تبلیغات توسط اپراتورها و دستگاه ها در زمینه فروش اینترنت پرو ممنوع است.