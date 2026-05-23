اینترنت پرو پاسخی موقت به نیازهای فوری در شرایط خاص است

محمدحسین فیروزی کارشناس حوزه فناوری و اینترنت در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص اقدامات انجام‌شده برای تداوم فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی در شرایط خاص کشور، اظهار کرد: در چنین شرایطی، حفظ تداوم فعالیت‌های ضروری در فضای مجازی، به‌ویژه برای کسب‌وکارها، اصناف و مجموعه‌هایی که خدمات روزمره مردم را تأمین می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

وی با اشاره به هدف طراحی و اجرای اینترنت پرو افزود: در همین چارچوب، اینترنت پرو به‌عنوان راهکاری موقت و هدفمند برای پاسخ‌گویی به نیازهای ضروری کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی طراحی و اجرا شده تا روند ارائه خدمات، پشتیبانی، ارتباطات کاری و فعالیت‌های ضروری این بخش‌ها با اختلال کمتری ادامه یابد.

این کارشناس حوزه فناوری و اینترنت درباره برخی انتقادها و دغدغه‌های مطرح‌شده پیرامون روند اجرای این طرح ادامه داد: طبیعی است که اجرای هر طرح تازه در شرایط حساس و فشرده، ممکن است در مراحل نخست با برخی بی‌نظمی‌ها، ابهام‌ها و ناهماهنگی‌ها همراه باشد. در روند اجرای اینترنت پرو نیز برخی کاستی‌ها و اشکالات مشاهده شد که مورد توجه قرار گرفته و نقدها و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان و مخاطبان، با دقت در حال بررسی است.

فیروزی درخصوص تدابیر در نظر گرفته‌شده برای جلوگیری از سوءاستفاده و بی‌نظمی در اجرای این طرح تصریح کرد: با هدف جلوگیری از هرگونه تبعیض، بی‌نظمی و نیز پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، سازوکارهای مشخص‌تری برای شناسایی مشمولان، نحوه تخصیص، نظارت بر اجرا و مدیریت دقیق‌تر این پروژه پیش‌بینی و تدبیر شده است تا این طرح به شکلی منظم‌تر، شفاف‌تر و مناسب‌تر دنبال شود.

وی با تأکید بر موقتی بودن این طرح گفت: اینترنت پرو یک امتیاز دائمی یا محدود به گروهی خاص نیست، بلکه پاسخی موقت به نیازهای فوری در شرایط خاص است. این طرح با در نظر گرفتن ضرورت تداوم فعالیت بخش‌هایی طراحی شده که در وضعیت فعلی، نقش مستقیم در حفظ جریان خدمات، تجارت و ارتباطات ضروری دارند.

کارشناس حوزه فناوری و اینترنت درباره وضعیت این طرح پس از بازگشت شرایط کشور به حالت عادی خاطرنشان کرد: بدیهی است چنانچه شرایط تهدید برطرف شود و امکان بازگشت به وضعیت عادی فراهم آید، دسترسی به این امکان برای عموم مردم نیز در چارچوب سیاست‌های اعلامی فراهم خواهد شد.

فیروزی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق کاربران اظهار کرد: در این مسیر، حفظ آرامش، اعتماد عمومی و صیانت از حقوق کاربران برای ما یک اصل مهم است و تلاش خواهد شد هم‌زمان با رفع نیازهای فوری کسب‌وکارها، عدالت در دسترسی، شفافیت در اجرا و رعایت مصالح عمومی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.