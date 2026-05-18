۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

کارگاه‌های تبیینی جمعیت در استان سمنان برگزار شد؛ ارائه راهکارهای عملی

سمنان- مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان از برگزاری ۱۰ کارگاه تخصصی فرزندآوری در استان خبر داد و گفت: با حضور اساتید برجسته، راهکارهای عملی برای تقویت فرهنگ جوانی جمعیت بررسی می‌شود.

حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای ۱۰ کارگاه‌های تبیینی جمعیت در ۱۰ شهر استان سمنان همزمان با هفته جمعیت اظهار کرد: مسئله جمعیت امروز به یکی از حیاتی‌ترین دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور تبدیل شده و عبور از چالش‌های پیش‌رو، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی نهادها و فرهنگ‌سازی مستمر است.

وی با بیان اینکه این کارگاه‌ها به صورت هم‌زمان و فراگیر در شهرهای استان سمنان برگزار شده است، افزود: در این دوره‌های آموزشی تلاش شد تا ابعاد مختلف موضوع جمعیت، پیامدهای پیش‌روی کاهش نرخ فرزندآوری و ضرورت توجه به آینده جمعیتی کشور برای اقشار مختلف تبیین شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در ادامه به سطح کیفی این دوره‌ها اشاره کرد و گفت: در این کارگاه‌ها از دانش و تخصص مسئول میز جمعیت شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور و از پژوهشگران و مؤلفان برجسته حوزه جمعیت به عنوان استاد بهره گرفته شد.

قنبری افزود: در این سلسله نشست‌ها مباحث تخصصی، کاربردی و راهکارهای عملی در زمینه تقویت فرهنگ فرزندآوری، سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و نقش کلیدی خانواده در تعالی جامعه مورد تدریس قرار گرفت. ‌

وی با تأکید بر رسالت سنگین نهادهای متولی در این عرصه تصریح کرد: تبیین صحیح مسئله جمعیت و گره‌گشایی ذهنی در افکار عمومی، نیازمند مشارکت فعال و همگرایی مجموعه‌های فرهنگی، تبلیغی و تشکل‌های مردمی است در همین راستا اداره‌کل تبلیغات اسلامی سمنان نیز برنامه‌های تحولی متعددی را در دستور کار خود دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شبکه عظیم تبلیغی، فعالان فرهنگی و گروه‌های جهادی، اجرای برنامه‌های آموزشی، تبیینی و اقناعی در حوزه خانواده و جمعیت را به صورت مستمر و پایدار در سطح استان سمنان دنبال خواهد کرد.

قنبری افزود: این دوره‌ها با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت جوانی جمعیت، اقناع افکار عمومی در حوزه فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده برگزار شده است.

کد مطلب 6833395

