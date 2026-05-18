حجتالاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای ۱۰ کارگاههای تبیینی جمعیت در ۱۰ شهر استان سمنان همزمان با هفته جمعیت اظهار کرد: مسئله جمعیت امروز به یکی از حیاتیترین دغدغههای فرهنگی و اجتماعی کشور تبدیل شده و عبور از چالشهای پیشرو، نیازمند برنامهریزی دقیق، همافزایی نهادها و فرهنگسازی مستمر است.
وی با بیان اینکه این کارگاهها به صورت همزمان و فراگیر در شهرهای استان سمنان برگزار شده است، افزود: در این دورههای آموزشی تلاش شد تا ابعاد مختلف موضوع جمعیت، پیامدهای پیشروی کاهش نرخ فرزندآوری و ضرورت توجه به آینده جمعیتی کشور برای اقشار مختلف تبیین شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در ادامه به سطح کیفی این دورهها اشاره کرد و گفت: در این کارگاهها از دانش و تخصص مسئول میز جمعیت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و از پژوهشگران و مؤلفان برجسته حوزه جمعیت به عنوان استاد بهره گرفته شد.
قنبری افزود: در این سلسله نشستها مباحث تخصصی، کاربردی و راهکارهای عملی در زمینه تقویت فرهنگ فرزندآوری، سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و نقش کلیدی خانواده در تعالی جامعه مورد تدریس قرار گرفت.
وی با تأکید بر رسالت سنگین نهادهای متولی در این عرصه تصریح کرد: تبیین صحیح مسئله جمعیت و گرهگشایی ذهنی در افکار عمومی، نیازمند مشارکت فعال و همگرایی مجموعههای فرهنگی، تبلیغی و تشکلهای مردمی است در همین راستا ادارهکل تبلیغات اسلامی سمنان نیز برنامههای تحولی متعددی را در دستور کار خود دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان خاطرنشان کرد: این ادارهکل با بهرهگیری حداکثری از ظرفیت شبکه عظیم تبلیغی، فعالان فرهنگی و گروههای جهادی، اجرای برنامههای آموزشی، تبیینی و اقناعی در حوزه خانواده و جمعیت را به صورت مستمر و پایدار در سطح استان سمنان دنبال خواهد کرد.
قنبری افزود: این دورهها با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت جوانی جمعیت، اقناع افکار عمومی در حوزه فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده برگزار شده است.
