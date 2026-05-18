قربانی: توزیع مرغ منجمد در بازار کرمانشاه بدون محدودیت ادامه دارد

علی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح توزیع گسترده و هدفمند اقلام پروتئینی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: روند توزیع گسترده مرغ منجمد در استان کرمانشاه توسط شرکت پشتیبانی امور دام و با همکاری و همراهی سایر دستگاههای مرتبط با قدرت در حال انجام است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه در تشریح اهداف اجرای این طرح بیان کرد: این اقدام با هدف اساسی تأمین نیاز شهروندان، ایجاد آرامش و ثبات در بازار و همچنین جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها به مرحله اجرا درآمده است و بر این اساس، مرغ منجمد با کیفیت مناسب و با قیمت مصوب دولتی در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
وی با تأکید بر دسترسی راحت شهروندان به این کالای اساسی افزود: عرضه مرغ منجمد در کرمانشاه کاملاً بدون محدودیت است و این توزیع از طریق مباشران، فروشگاههای زنجیرهای، عاملین توزیع و برخی مرغفروشیهای منتخب در سطح شهر انجام میشود. همچنین برای رفاه حال شهروندان، در برخی مناطق شهر توزیع سیار نیز برای دسترسی آسانتر و سریعتر مردم در نظر گرفته شده است.
قربانی در ادامه با اشاره به میزان توزیع این محصول تصریح کرد: از هفته گذشته تاکنون دهها تن مرغ منجمد در بازارهای استان کرمانشاه عرضه شده است و این روند همچنان با برنامهریزی دقیق ادامه دارد. اختلاف قیمت مرغ منجمد با مرغ گرم باعث شده است تا استقبال مردم از این طرح افزایش چشمگیری یابد و بخش قابل توجهی از نیاز سبد پروتئینی خانوارها از این طریق تأمین شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام و استقبال صورتگرفته به خوبی نشان میدهد که شرکت پشتیبانی امور دام با توزیع منظم و گسترده اقلام پروتئینی، نقش بسیار مهم و کلیدی در تثبیت شرایط بازار و حمایت همهجانبه از مصرفکنندگان در استان کرمانشاه ایفا میکند و این روند حمایتی برای حفظ آرامش بازار تداوم خواهد داشت.
