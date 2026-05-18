انتقاد از عدم همراهی دولت در افزایش سرمایه بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری با اشاره به سوابق و کارنامه بانک مسکن اظهار کرد: بررسیها در کمیسیون عمران نشان میدهد که بانک مسکن در حوزه تخصصی خود، بهویژه در دوره اخیر و در راستای حمایت از نهضت ملی مسکن ، عملکردی قابلقبول و مطلوب داشته است.
وی با بیان اینکه بانک مسکن به تنهایی بیش از ۵۰ درصد تسهیلات نهضت ملی مسکن شبکه بانکی را پرداخت کرده است، افزود: در صورتی که پرونده متقاضیان در این بانک تکمیل باشد، روند اعطای تسهیلات بدون مشکل انجام میشود که این امر نشاندهنده تعهد و تعصب مدیریت و کارکنان این مجموعه است.
انتقاد از عدم افزایش سرمایه مصوب قانونی بانک مسکن
نماینده مردم اردبیل در ادامه به چالشهای پیشروی این بانک اشاره کرد و گفت: ما در بودجه سال ۱۴۰۴ تکلیفی را برای افزایش سرمایه بانک مسکن بر عهده دولت گذاشتیم، اما متأسفانه همراهی مناسبی با این بانک نشد. انتظار میرود دولت با جدیت بیشتری برای افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام کنند تا ظرفیتهای حمایتی از تولید مسکن افزایش یابد.
تسهیلات ویژه برای آسیبدیدگان جنگ تحمیلی
بدری همچنین به تکالیف بانک مسکن در حوزه ودیعه مسکن برای خسارتدیدگان جنگ تحمیلی در شهرها و روستاها اشاره کرد و یادآور شد: 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده که پیشبینی میشود خانوارهای آسیب دیده در شهرهای زیر یک میلیون نفر و مناطق روستایی از آن بهرهمند شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از تلاشها در بانک مسکن، اظهار امیدواری کرد که مدیران و کارکنان این بانک تخصصی با حمایت بیش از گذشته دولت و ایجاد گشایش در منابع مالی، به تحقق اهداف قانونی و دستیابی به عملکرد بهتر نزدیک شوند.
