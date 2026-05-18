کشف محموله های میلیاردی کالای قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

سردار رضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا مرزداران همیشه بیدار فرماندهی مرزبانی استان موفق شدند، طی چند رشته عملیات مرزی مقادیر قابل توجهی انواع کالای قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: مرزبانان استان با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی موفق شدند، ضمن دستگیری ۱۲۸ قاچاقچی و توقیف ۳۲۸ عدد انواع وسیله سبک و سنگین؛ ۱۱۳میلیارد ۲۲۰ میلیون ۷۸۰هزار قلم انواع کالای قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این محموله‌های قاچاق ۴۰۴ میلیارد ۶۹۰ میلیون ۴۷۰ هزار ریال برآورد شده است.

سردار شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه قاطعانه با مخلان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی، مجموعه مرزبانی استان تمام تلاش خود را در مبارزه با پدیده شوم قاچاق، ایجاد و استمرار امنیت پایدار و پاسداری از قلمرو سرزمینی ایران اسلامی در جنوب شرق کشور به کار گرفته است.