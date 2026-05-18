هیچ راهی برای جلوگیری از اگزمای دوران کودکی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که تحقیقات نشان نداده است که روش های رایج مانند رژیمهای غذایی خاص، حمام نکردن، شیردهی و مکملهای پروبیوتیک میتواند به کودکان در جلوگیری از اگزما، که به عنوان درماتیت آتوپیک نیز شناخته میشود، کمک کند.
اما طبق این دستورالعملها، کودکانی که به اگزما مبتلا میشوند، طیف گستردهای از درمانهای مؤثر برای کمک به تسکین خارش پوست شان وجود دارد.
این آکادمی اعلام کرد که این اولین دستورالعملهایی است که توسط این سازمان در مورد اگزما در کودکان صادر شده است.
دکتر «مراد عالم»، رئیس آکادمی پوست آمریکا، در یک بیانیه خبری گفت: «اگزما در کودکان بسیار شایع است، اگرچه همیشه مانند بزرگسالان به نظر نمیرسد یا رفتار نمیکند.»
عالم گفت: «از آنجا که اگزما میتواند کیفیت زندگی کودکان و خانوادههای آنها را کاهش دهد، ما به دستورالعملهای اختصاصی فقط برای کودکان نیاز داریم تا بهترین مراقبت از آنها را تضمین کنیم.»
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که اگزما تا یک چهارم کودکان در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. این بیماری التهابی پوست با خارش پوست، لکههای خشک، بثورات و برآمدگیهای زبر مشخص میشود.
تیم راهنما با بررسی شواهد پزشکی موجود به این نتیجه رسید که هیچ راه واقعاً مؤثری برای جلوگیری از ابتلای کودک به اگزما وجود ندارد.
مرطوبکنندهها تنها درمانی بودند که برای کاهش بروز اگزما در کودکان ۶ ماهه تا ۳ ساله توصیه شدند.
نویسندگان راهنما شواهد کافی برای سایر روشهای پیشگیری مانند رژیمهای غذایی، حمام نکردن، مکملهای ویتامین D یا پروبیوتیک، معرفی زودهنگام غذا، تغذیه با شیر مادر، و کاهش قرار گرفتن در معرض آلرژنهایی مانند گرد و غبار پیدا نکردند.
عالم گفت: «بسیاری از موارد اگزمای کودکان را میتوان با یک برنامه درمانی که مخصوص نیازهای آنها تهیه شده است، بهبود بخشید و شروع زودهنگام درمان میتواند به جلوگیری از بدتر شدن مشکل کمک کند.» گزینههای درمانی اثباتشده عبارتند از:
•مرطوبکنندهها برای تسکین پوست خشک و خارشدار.
•کرمهای استروئیدی موضعی، که به عنوان درمان خط اول اگزما در نظر گرفته میشوند.
•مهارکنندههای موضعی کلسینورین (کرم پیمکرولیموس یا پمادهای تاکرولیموس) برای مدیریت تشدید اگزما.
•مهارکنندههای فسفودیاسترات-۴ (پماد کریسابورول و کرم روفلومیلاست) برای کاهش خارش و کاهش دفعات تشدید بیماری.
•مهارکنندههای موضعی JAK (کرم روکسولیتینیب و کرم تاپیناروف) برای کاهش شدت خشکی و خارش پوست در بیماران مبتلا به اگزمای خفیف تا متوسط.
•آنتیبادیهای مونوکلونال (دوپیلوماب، ترالوکینوماب و لبریکیزوماب) برای کاهش شدت علائم اگزما، کاهش تشدید بیماری و بهبود خارش در بیماران مبتلا به اگزمای متوسط تا شدید.
•مهارکنندههای JAK (آپاداسیتینیب، آبروسیتینیب و باریسیتنیب) برای کاهش شدت علائم اگزما و بهبود خارش در بیماران مبتلا به اگزمای متوسط تا شدید.
این دستورالعملها همچنین توصیههای مشروطی برای حمام کردن، درمان با پوشش مرطوب و نوردرمانی به عنوان درمان برای کودکان مبتلا به اگزما ارائه دادهاند.
دستورالعملها اکیداً استفاده از قرصها یا تزریقهای استروئیدی را توصیه نمیکنند و استدلال میکنند که این داروها باید منحصراً برای بیمارانی با عودهای ناگهانی و شدید بیماری در نظر گرفته شوند.
این دستورالعملها همچنین به طور مشروط استفاده از داروهای ضدمیکروبی موضعی و یک درمان ترکیبی دارو/نور به نام فتوتراپی PUVA را توصیه نمیکنند.
