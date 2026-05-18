به گزارش خبرنگار مهر، حسین حقوردی، پیش از ظهر دوشنبه، در حاشیه همایش روز ملی مرتع و مرتعداری در مراتع شیرینقوئی شهرستان ملارد، با اشاره به گلایههای مکرر بهرهبرداران بخش کشاورزی و دامداری اظهار داشت: در روستای محمودآباد، زمینی که با موافقت منابع طبیعی در اختیار بهرهبرداران مرتع قرار گرفته بود، به نیروگاه انرژی خورشیدی واگذار شده که این اقدام سبب نارضایتی شدید مردم شده است.
وی افزود: برخی از بهرهبرداران با وجود ۳۰ سال حفاظت از مستثنیات خود، هنوز موفق به اخذ سند نشدهاند و در مقابل، همین اراضی با قیمتهای کارشناسی بالا و خارج از توان مالی روستاییان به آنها تحمیل میشود.
حقوردی با تأکید بر اینکه منطقه شهریار، قدس و ملارد قطب تولید دامداری استان تهران محسوب میشود، از مسئولان خواست به جای ایجاد مانع، شرایط را برای جهش تولید فراهم کنند و گفت: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید با حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری، حلقه محاصره اقتصادی را بشکنیم.
نماینده ملارد در ادامه به مشکل قدیمی روستای اخترآباد اشاره کرد و گفت: خانهها و بناهایی که از ۳۰ سال پیش در این روستا ساخته شده، بعداً با مشکل حقوقی اداره منابع طبیعی مواجه شده و با وجود نامهنگاریهای مکرر، هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وی با لحنی صریح خطاب به مدیران حاضر در جلسه اظهار داشت: مردم از جلسات پیاپی بدون نتیجه خسته شدهاند. دهیاران و معتمدان روستاها بارها گفتهاند آمدید و رفتید، اما گرهی باز نشد. انتظار داریم با حضور شما، حداقل بخشی از این مشکلات چنددههای که قابلیت حل در شهرستان را دارد، برای همیشه تعیین تکلیف شود.
حقوردی در پایان تأکید کرد: کشاورزان، عشایر و دامداران چشم انتظار دستورات ویژه برای رفع این موانع هستند و امیدواریم این نشست، پایانی بر بلاتکلیفیهای فرسایشی این قشر مولد باشد.
