کشف و بازگرداندن ۴۰۰ گرم طلای گمشده در فردوس طی کمتر از ۲ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مریمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس و اعلام مفقود شدن بیش از ۴۰۰ گرم طلا در سطح شهر، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان فردوس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ امام خمینی (ره) فردوس با استفاده از شیوه‌های نوین پلیسی و رصد دوربین‌های مداربسته سطح شهر، موفق شدند فردی را که طلاجات را در خیابان پیدا کرده بود، شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس بیان کرد: با انجام اقدامات پلیسی، فرد مورد نظر شناسایی و طلاجات مفقود شده کشف و به صاحب آن تحویل داده شد.

سرهنگ مریمی ارزش این طلاجات را حدود هشت میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اقدام به‌موقع پلیس موجب رضایت و خرسندی شهروند شد.

وی با تأکید بر آمادگی پلیس برای خدمت‌رسانی به شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.