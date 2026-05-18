به گزارش خبرگزاری مهر، سپهوند کاروانهای ترویجی را حلقه اتصال دانش تخصصی با مزارع دانست و از اجرای عملیات مبارزه با آفت سن گندم در بیش از ۲۷ هزار هکتار از اراضی شهرستان خرمآباد خبر داد.
وی با اشاره به حضور کاروان ترویجی مدیریت داشت گندم در مرکز جهاد کشاورزی کمالوند، این رویدادها را ابزاری مؤثر برای انتقالیافتههای علمی و فنی به عرصه تولید عنوان کرد.
مدیر جهاد کشاورزی خرمآباد با اشاره بهضرورت ایجاد ارتباط مستقیم میان متخصصان و کشاورزان، بر توانمندسازی بهرهبرداران از طریق حضور میدانی و مشاهده عملی تأکید کرد.
سپهوند همچنین از تلاشهای شبانهروزی همکاران در مبارزه با آفت سن خبر داد و از کشاورزان قدردانی کرد.
وی تحقق کشاورزی پایدار را منوط به هماهنگی میان بخشهای بهنژادی و به زراعی دانست.
مدیر جهاد کشاورزی خرمآباد با اشاره به بارندگیهای مناسب سال جاری، از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی عملکرد محصول گندم خبر داد.
