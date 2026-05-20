آمادگی خرید بیش از یک میلیون تن گندم در گلستان/ برداشت زودهنگام ممنوع

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در آستانه آغاز فصل برداشت گندم، بار دیگر گلستان بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی کشور در کانون توجه قرار گرفته است؛ استانی که سهم قابل توجهی در سبد گندم کشور دارد و هرگونه اختلال در فرآیند تولید، خرید یا توزیع آن، میتواند بازار ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
امسال اگرچه بارشهای مناسب، نوید افزایش تولید را میدهد، اما همزمان دغدغههایی همچون مدیریت برداشت، جلوگیری از ورود دلالان، حفظ کیفیت محصول و پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان بیش از گذشته برجسته شده است. در چنین شرایطی، بررسی آمادگی زیرساختهای خرید تضمینی و سیاستهای تنظیم بازار اهمیت دوچندان دارد.
در همین راستا، خبرنگار مهر در گفتگو با مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان به واکاوی این موضوعات پرداخته است.
روحالله مهری با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب سال جاری اظهار کرد: در دهه پایانی اردیبهشتماه، استان گلستان مهیای ورود به فصل برداشت محصولات کشاورزی میشود و خوشبختانه بارشهای مناسب و شرایط جوی همسو با نیازهای زراعی، نویدبخش سالی پربرکت برای کشاورزان استان است.
وی افزود: گلستان همواره در تولید محصولات کشاورزی جز پنج استان برتر کشور محسوب میشود، اما در این میان، گندم بهعنوان یک محصول راهبردی، جایگاه ویژهای دارد و همین موضوع، ضرورت برنامهریزی دقیق برای فصل برداشت و خرید تضمینی را دوچندان میکند.
پیشبینی تولید و خرید گندم
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با بیان اینکه برآوردهای سازمان جهاد کشاورزی نشاندهنده تولید بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم در سال جاری است، اظهار کرد: با توجه به این میزان تولید، پیشبینی ما این است که بین ۹۵۰ هزار تا یک میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، از طریق خرید تضمینی تحویل دولت شود.
مهری با مقایسه وضعیت امسال با سال گذشته گفت: در سال گذشته به دلیل شرایط خشکسالی، تنها حدود ۶۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد، اما امسال با توجه به افزایش بیش از ۴۰ درصدی تولید، شرایط کاملاً متفاوت است و انتظار داریم حجم خرید نیز بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
سهم گلستان در امنیت غذایی کشور
وی با اشاره به جایگاه ملی استان در تولید گندم افزود: در سالهای نرمال، گلستان حدود یکدهم گندم کشور را تأمین میکند و بهطور میانگین، نان مورد نیاز حدود ۳۶ روز مردم کشور از محل تولید این استان تأمین میشود.
مهری ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ نیز بیش از یک میلیون و ۱۱۱ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و به ۱۸ استان کشور ارسال شد که نشاندهنده نقش کلیدی گلستان در تأمین امنیت غذایی است.
هشدار جدی درباره برداشت زودهنگام
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با تأکید بر اهمیت زمان برداشت، به کشاورزان هشدار داد: یکی از مهمترین نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، خودداری از برداشت زودهنگام و تحویل گندم با رطوبت بالا است.
وی توضیح داد: بارشهای اخیر باعث افزایش رطوبت مزارع شده و اگر کشاورزان بدون توجه به این موضوع اقدام به برداشت کنند، گندم آنها یا در مراکز خرید برگشت داده میشود یا با افت قیمت مواجه خواهد شد.
مهری ادامه داد: گندم باید حداقل ۱۰ تا ۱۵ روز در شرایط آفتابی و دمای مناسب قرار گیرد تا به رطوبت استاندارد برسد، چرا که گندم مرطوب قابلیت نگهداری بلندمدت در سیلوها را ندارد و در مدت کوتاهی دچار فساد و کپکزدگی میشود.
وی افزود: توصیه جدی ما این است که کشاورزان به اطلاعرسانیهای کارشناسی توجه کرده و بدون عجله اقدام به برداشت کنند، زیرا در نهایت، ضرر برداشت زودهنگام متوجه خود تولیدکننده خواهد بود.
افزایش مراکز خرید و آمادگی کامل استان
مهری با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای خرید تضمینی گندم گفت: سال گذشته خرید گندم در ۸۹ مرکز انجام شد، اما امسال این تعداد به ۱۰۰ مرکز افزایش یافته تا کشاورزان بتوانند با سهولت بیشتری محصول خود را تحویل دهند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۸ هزار کشاورز گندمکار در استان فعال هستند و تلاش شده زیرساختهای لازم برای تحویل سریع و بدون مشکل محصول آنها فراهم شود.
مدیرکل غله گلستان درباره ظرفیت ذخیرهسازی نیز گفت: مجموع ظرفیت سیلوها و انبارهای استان حدود یک میلیون و ۳۳۷ هزار تن است که این میزان، پاسخگوی حجم پیشبینیشده خرید خواهد بود.
وی با اشاره به احتمال تشکیل صف در مراکز خرید اظهار کرد: در همه محصولات استراتژیک، صفهای کوتاه اولیه طبیعی است، اما تلاش ما این است که این زمان انتظار به حداقل برسد.
مهری تأکید کرد: در بخش دولتی، سیلوها موظف شدهاند تا زمان حضور آخرین کشاورز، حتی تا ساعات پایانی شب، نسبت به تحویل گندم اقدام کنند.
مقابله با دلالی و خروج غیرمجاز گندم
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان یکی از چالشهای مهم فصل برداشت را فعالیت دلالان دانست و گفت: با تدبیر استاندار گلستان و همراهی دستگاههای نظارتی، خروج گندم از استان بدون مجوز ممنوع شده است.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده برخی واسطهها با خرید گندم از کشاورزان و انتقال آن به استانهای دیگر، هم موجب کاهش آمار خرید رسمی استان میشوند و هم پرداخت مطالبات کشاورزان را با مشکل مواجه میکنند.
مهری هشدار داد: کشاورزان باید از تحویل محصول به افراد غیرمجاز خودداری کنند، چرا که در مواردی مشاهده شده کشاورزان پس از تحویل گندم به دلالان، مدتها در انتظار دریافت پول خود باقی ماندهاند.
کاهش فساد و بهبود نظارت بر ذخیرهسازی
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای جلوگیری از تخلفات در حوزه نگهداری گندم گفت: در سالهای اخیر با تشدید نظارتها و حذف مراکز دارای سابقه تخلف، میزان پروندههای کسری گندم در استان بهطور محسوسی کاهش یافته است.
کیفیت بالای گندم گلستان
مدیرکل غله گلستان با تأکید بر کیفیت بالای گندم استان اظهار کرد: گندم گلستان از نظر کیفی در سطح بالایی قرار دارد و حتی ترکیب آن با گندم سایر استانها میتواند کیفیت آرد و نان را بهطور قابل توجهی بهبود دهد.
قیمتگذاری و پرداخت مطالبات کشاورزان
وی با اشاره به موضوع قیمت خرید تضمینی گفت: گندم تولیدی گلستان به دلیل کیفیت بالا، با بالاترین نرخ در کشور خریداری میشود.
مهری افزود: همچنین با پیشبینی منابع مالی در سطح ملی، تلاش شده روند پرداخت مطالبات کشاورزان نسبت به سالهای گذشته سریعتر انجام شود، هرچند با توجه به حجم بالای خرید، تأمین این منابع نیازمند هماهنگی دستگاههای مختلف است.
وی ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با برنامهریزیهای انجامشده، فصل خرید امسال با رضایت کشاورزان و بدون چالش جدی به پایان برسد.
