به گزارش خبرنگار مهر، عنایت‌الله میرزایی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: عملیات ایمن‌سازی محور کوهدشت - «زانوگه» در محدوده گردنه «نعل شکسته» باهدف افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطرات احتمالی در حال اجرا است.

وی گفت: در این طرح، نصب نیوجرسی در نقاط حادثه‌خیز و پرخطر این مسیر انجام شده تا از بروز سوانح رانندگی جلوگیری و امنیت تردد برای کاربران جاده‌ای بیشتر شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، افزود: این اقدام در راستای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی راه‌های ارتباطی منطقه صورت‌گرفته و انتظار می‌رود با تکمیل آن، تردد وسایل نقلیه در این محور با اطمینان بیشتری انجام شود.