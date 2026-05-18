به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری در سخنانی، اظهار داشت: مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود آفرینش، فردا سه‌شنبه به میزبانی شهر خرم‌آباد در تالار ماه، حوزه هنری برگزار می‌شود.

وی گفت: مرحله استانی این جشنواره با حضور گروه‌های سرود کانونی و آزاد و با مشارکت گسترده کودکان و نوجوانان استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، افزود: در این رویداد فرهنگی و هنری، گروه‌های راه‌یافته به مرحله استانی به اجرای زنده و صحنه‌ای آثار خود خواهند پرداخت.

داوری با اشاره به استقبال گسترده از این جشنواره، بیان داشت: در مجموع ۹۳ گروه در این دوره از جشنواره شرکت کرده‌اند که از این میان ۲۱ گروه به مرحله استانی راه یافته‌اند.

وی ادامه داد: در مجموع حدود دو هزار و ۲۵۰ نفر عضو در قالب گروه‌های مختلف در این جشنواره حضور دارند و ۲۵ اثر موسیقایی نیز به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، تصریح کرد: از میان گروه‌های راه‌یافته به مرحله استانی، ۱۲ گروه از مراکز کانون پرورش فکری و ۹ گروه نیز در بخش آزاد حضور دارند.

داوری، گفت: این جشنواره در دو رده سنی ۷ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۲ سال و در دو بخش کانونی و آزاد برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، داوری آثار در مرحله استانی جشنواره را مسعود پور حمزه، حامد حکیم‌زاده و باقر بیرانوند بر عهده دارند.