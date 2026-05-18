به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق چمدان به ارزش ۲۰ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه باتوجه‌به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالای کشف شده است، ۲۰ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۴۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم‌آباد از یک دستگاه کامیون محموله کالای قاچاق را در محور آزادراه کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.